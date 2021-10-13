純素fine + wine dining Green common Nexxus有驚喜
Green Common又有突破，今次不是宣布甚麼植物肉新產品！隨著中環Nan Fung Place的Kind Kitchen任務完成，取而代之是全新旗艦店Green common Nexxus開幕，一眾傳媒上周率先體驗全新餐單，大家都不約而同說有．驚．喜！
文：Winki
攝：Andy及店方提供
品牌創辦人楊大偉表示租舖如拍拖，緣分下找到中環心臟雙層舖位，剛好實現咖啡店概念。此外純素酒配對也是另一突破：「酒在飲食lifesytle內也是重要一環。我已不是在討論單單賣一包杏仁奶或新餐肉給你，而是整個lifestyle，這才是品牌新方向，也希望新餐牌可震撼到不同國家的人。新上任head chef還有更多idea，聖誕及春天應該會推出更多菜式。」
以品牌清新水綠色為主的旗艦店分兩層，整體感覺更簡潔舒服，沒有多餘裝飾，最顯眼是轉角處及牆上的鼓勵語句。地下半層引入首個燕麥奶coffee bar & corner，而另一邊集中售賣急凍植物肉產品、生酮零食及認證純素酒類(釀製過程中不加蛋、魚膠或乳製品等動物成分過濾)；上層則是用餐區，與過往半舖半餐廳截然不同。說到全新餐單，廚師團隊主要圍繞亞洲菜創作，presentation更漂亮如fine dining，有印度蟹肉脆球、港式錦滷雲吞、脆卜卜炸腸粉、咕嚕棒棒丸子，招牌焗豬扒飯亦同時升級。菜式用上各式植物肉入饌，但經過精心計算的食材配搭與烹調技巧，已成功令人不再執著於「似唔似豬肉」，也不是單單「叫你唔食肉」，反而為有心者提供一個更好的選擇，餐單包括於晚間供應的四道菜tasting menu；11月起更推出由品酒師設計的純素美酒配搭餐單，種類有紅白酒、氣泡酒及純米吟釀等，為純素飲食帶來一番新景象。
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舒適的coffee corner，於新張期間逢周一至周五推出「HKD 1早餐優惠」，凡於早餐時段惠顧沖調飲品，即可以一蚊換購純素肉桂卷或牛角包一份。
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店方用英國品牌Minor Figures燕麥奶沖製各式飲品，配搭本地新鮮烘焙、來自巴西及哥倫比亞的咖啡豆沖製招牌Oat Latte，帶黑朱古力和榛子等香氣，另設咖啡豆零售裝。
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咕嚕棒棒丸子，充滿fusion玩味，以OMNI新餐肉及新肉絲營造彈牙肉質。$88
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煙熏威靈頓，上桌時打開玻璃罩，煙熏香氣直撲鼻腔。切開純素酥皮，黑松露醬、蘑菇醬與新餐肉層層相間，這個組合既新鮮也對味，在主打亞洲料理的餐單中更顯獨特，真心推介！$168
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特式串燒拼盤有薑蔥雞肉、川辣牛肉及泰式魚肉，每一串也有驚喜。$88/3串、$32/1串
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舒適的coffee corner，於新張期間逢周一至周五推出「HKD 1早餐優惠」，凡於早餐時段惠顧沖調飲品，即可以一蚊換購純素肉桂卷或牛角包一份。
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店方用英國品牌Minor Figures燕麥奶沖製各式飲品，配搭本地新鮮烘焙、來自巴西及哥倫比亞的咖啡豆沖製招牌Oat Latte，帶黑朱古力和榛子等香氣，另設咖啡豆零售裝。
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咕嚕棒棒丸子，充滿fusion玩味，以OMNI新餐肉及新肉絲營造彈牙肉質。$88
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煙熏威靈頓，上桌時打開玻璃罩，煙熏香氣直撲鼻腔。切開純素酥皮，黑松露醬、蘑菇醬與新餐肉層層相間，這個組合既新鮮也對味，在主打亞洲料理的餐單中更顯獨特，真心推介！$168
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特式串燒拼盤有薑蔥雞肉、川辣牛肉及泰式魚肉，每一串也有驚喜。$88/3串、$32/1串
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共 6 張照片
中環德輔道中77號地下G01舖及1樓101號舖│27276682
純素fine + wine dining Green common Nexxus有驚喜
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/純素fine-wine-dining-green-common-nexxus有驚喜-288494