純素fine + wine dining Green common Nexxus有驚喜

Green Common又有突破，今次不是宣布甚麼植物肉新產品！隨著中環Nan Fung Place的Kind Kitchen任務完成，取而代之是全新旗艦店Green common Nexxus開幕，一眾傳媒上周率先體驗全新餐單，大家都不約而同說有．驚．喜！

文：Winki

攝：Andy及店方提供

以品牌清新水綠色為主的旗艦店分兩層，整體感覺更簡潔舒服，沒有多餘裝飾，最顯眼是轉角處及牆上的鼓勵語句。地下半層引入首個燕麥奶coffee bar & corner，而另一邊集中售賣急凍植物肉產品、生酮零食及認證純素酒類(釀製過程中不加蛋、魚膠或乳製品等動物成分過濾)；上層則是用餐區，與過往半舖半餐廳截然不同。說到全新餐單，廚師團隊主要圍繞亞洲菜創作，presentation更漂亮如fine dining，有印度蟹肉脆球、港式錦滷雲吞、脆卜卜炸腸粉、咕嚕棒棒丸子，招牌焗豬扒飯亦同時升級。菜式用上各式植物肉入饌，但經過精心計算的食材配搭與烹調技巧，已成功令人不再執著於「似唔似豬肉」，也不是單單「叫你唔食肉」，反而為有心者提供一個更好的選擇，餐單包括於晚間供應的四道菜tasting menu；11月起更推出由品酒師設計的純素美酒配搭餐單，種類有紅白酒、氣泡酒及純米吟釀等，為純素飲食帶來一番新景象。

中環德輔道中77號地下G01舖及1樓101號舖│27276682



純素fine + wine dining Green common Nexxus有驚喜