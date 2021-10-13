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純素fine + wine dining Green common Nexxus有驚喜
2021-10-13
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GreenCommon純素燕麥奶新餐單有驚喜咖啡旗艦店亞洲菜多國菜中環盈置大廈楊大偉
純素fine + wine dining Green common Nexxus有驚喜

Green Common又有突破，今次不是宣布甚麼植物肉新產品！隨著中環Nan Fung Place的Kind Kitchen任務完成，取而代之是全新旗艦店Green common Nexxus開幕，一眾傳媒上周率先體驗全新餐單，大家都不約而同說有．驚．喜！

文：Winki  
攝：Andy及店方提供

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品牌創辦人楊大偉表示租舖如拍拖，緣分下找到中環心臟雙層舖位，剛好實現咖啡店概念。此外純素酒配對也是另一突破：「酒在飲食lifesytle內也是重要一環。我已不是在討論單單賣一包杏仁奶或新餐肉給你，而是整個lifestyle，這才是品牌新方向，也希望新餐牌可震撼到不同國家的人。新上任head chef還有更多idea，聖誕及春天應該會推出更多菜式。」

以品牌清新水綠色為主的旗艦店分兩層，整體感覺更簡潔舒服，沒有多餘裝飾，最顯眼是轉角處及牆上的鼓勵語句。地下半層引入首個燕麥奶coffee bar & corner，而另一邊集中售賣急凍植物肉產品、生酮零食及認證純素酒類(釀製過程中不加蛋、魚膠或乳製品等動物成分過濾)；上層則是用餐區，與過往半舖半餐廳截然不同。說到全新餐單，廚師團隊主要圍繞亞洲菜創作，presentation更漂亮如fine dining，有印度蟹肉脆球、港式錦滷雲吞、脆卜卜炸腸粉、咕嚕棒棒丸子，招牌焗豬扒飯亦同時升級。菜式用上各式植物肉入饌，但經過精心計算的食材配搭與烹調技巧，已成功令人不再執著於「似唔似豬肉」，也不是單單「叫你唔食肉」，反而為有心者提供一個更好的選擇，餐單包括於晚間供應的四道菜tasting menu；11月起更推出由品酒師設計的純素美酒配搭餐單，種類有紅白酒、氣泡酒及純米吟釀等，為純素飲食帶來一番新景象。 

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展開相集
共 6 張照片
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中環德輔道中77號地下G01舖及1樓101號舖│27276682
 

純素fine + wine dining  Green common Nexxus有驚喜

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/純素fine-wine-dining-green-common-nexxus有驚喜-288494
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