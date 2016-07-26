置地搵食｜MIDWAY 獨沽一味熱狗 + Butter夏日新品

去置地不是只有貴價菜同明星下午茶，識搵都可以搵到pop-up store輕鬆醫肚！

文：Winki 攝：CY Lam、部分由店方提供



來自芝加哥、Black Sheep Restaurants旗下美式熱狗店Midway登陸地庫Belowground，由美籍廚師Josh Stumbaugh掌舵，不過不用費神睇menu，這裡只供應一款芝加哥風熱狗(Chicago all-beef dog)！beef dog以新鮮罌粟籽麵包夾著特地從美國直送的牛肉腸，抹上黃芥末、酸瓜醬、醋醃辣椒、洋蔥粒、番茄及芹菜鹽等共9種配料，組合以酸味為主，夏天的確開胃。

Chicago all-beef dog│$40

Midway Beef Dogs│中環皇后大道中15號置地廣場地庫

另外，於年頭登陸的期間限定實體美式蛋糕店Butter，帶來幾款夏日限定甜品，包括造型維妙維肖的冰爽西瓜雪葩蛋糕、酸酸甜甜的草莓大黃批、S’mores朱古力棉花糖蛋糕，還有美式經典香蕉船新地，睇到都開心。店方更推出可任選8件口味組成的混合蛋糕套裝，一個蛋糕試足8款口味。

Belowground, Space E

Butter期間限定店│中環皇后大道中15號置地廣場2樓239 號舖