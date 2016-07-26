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置地搵食｜MIDWAY 獨沽一味熱狗 + Butter夏日新品
21 分前
置地搵食｜MIDWAY 獨沽一味熱狗 + Butter夏日新品

去置地不是只有貴價菜同明星下午茶，識搵都可以搵到pop-up store輕鬆醫肚！

文：Winki 攝：CY Lam、部分由店方提供
 

來自芝加哥、Black Sheep Restaurants旗下美式熱狗店Midway登陸地庫Belowground，由美籍廚師Josh Stumbaugh掌舵，不過不用費神睇menu，這裡只供應一款芝加哥風熱狗(Chicago all-beef dog)！beef dog以新鮮罌粟籽麵包夾著特地從美國直送的牛肉腸，抹上黃芥末、酸瓜醬、醋醃辣椒、洋蔥粒、番茄及芹菜鹽等共9種配料，組合以酸味為主，夏天的確開胃。

Chicago all-beef dog│$40 
Midway Beef Dogs│中環皇后大道中15號置地廣場地庫

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於費城長大的主廚Josh自小一一直鍾情懷舊牛肉腸熱狗，而這款beef dog的秘訣就是不加茄汁，聲稱會令人愈食愈想食。
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傳統美式芝加哥經典全牛肉熱狗(Chicago all-beef dog)$40，由每日由早上11時至晚上7時開始供應，售完即止，現場有芬達、可樂同美國人至愛Dr Pepper汽水給你解渴。

另外，於年頭登陸的期間限定實體美式蛋糕店Butter，帶來幾款夏日限定甜品，包括造型維妙維肖的冰爽西瓜雪葩蛋糕、酸酸甜甜的草莓大黃批、S’mores朱古力棉花糖蛋糕，還有美式經典香蕉船新地，睇到都開心。店方更推出可任選8件口味組成的混合蛋糕套裝，一個蛋糕試足8款口味。

Belowground, Space E
Butter期間限定店│中環皇后大道中15號置地廣場2樓239 號舖

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Chef Karys又有新研發喇！
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冰爽西瓜雪葩蛋糕，以曲奇碎作餅底，紅色部分是自家製西瓜雪芭，鋪上可愛的朱古力「西瓜籽」，最後覆蓋雲呢拿糖霜。一匙舀下去就是透心涼雪葩！ $80 / 件
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以summer camp fire為靈感的S’mores朱古力棉花糖蛋糕，將每個人最喜歡的童年風味融合在一起。層層相間的朱古力蛋糕配上全麥餅乾餅底，面層覆蓋烤棉花糖，甜美又煙韌。$80 /件 (7月13日起供應)
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百分百美式風味的香蕉船新地，香蕉配搭朱古力、草莓及雲呢拿味雪糕為基礎，唧上幼滑可口的奶油及朱古力醬，最後加上嬌艷欲滴的車厘子。$100(逢星期日供應)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/置地搵食｜midway-獨沽一味熱狗-butter夏日新品-272346

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