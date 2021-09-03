舊回憶｜Joyce Wang《維港雪糕亭》 供應港式口味Cookie DPT雪糕三文治

香港文化矽谷 K11 MUSEA由即日起至11月14日，帶來一系列著名藝術家、設計師與生活品牌的跨界合作，打造6間MUSE ROOMS。當中享譽國際的室內設計師Joyce Wang以舊香港概念打造《維港雪糕亭》，鍾情水磨石的她，將這種常見於唐樓、公園和港鐵站的材質特性經常運用，這次她從香港舊式遊樂場的簡單外形與功能獲取靈感，建造一個八角形雪糕亭，喚起參觀者兒時美好回憶。雪糕亭更供應曲奇品牌Cookie DPT的獨特地道口味雪糕三文治，曲奇口味有美祿、奶茶、芋頭、抹茶、椰子和鴛鴦，可與雪糕口味(花生醬煉奶、白兔糖、椰子、芝麻、 紅豆和奶茶)任意配搭，一邊品嘗，一邊欣賞維港美景。

尖沙咀梳士巴利道K11 MUSEA G/F Promenade│上午11時至晚上9時

舊回憶｜Joyce Wang《維港雪糕亭》 供應港式口味Cookie DPT雪糕三文治