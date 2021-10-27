茶餐廳｜香港懷舊茶餐廳推介 必食香脆蝦多士 永香冰室/金華冰廳/嘉樂冰廳/美都餐室

有69年歷史的上環海安咖啡室於上個週末結業，不少人都大感可惜，感歎香港的老字號茶餐廳慢慢消失。今次為大家精選四間懷舊冰室，每間都超過40年歷史，裝修非常復古，很有氣氛！

土瓜灣永香冰室

永香冰室開業於1959年，屹立超過半世紀，裝修、餐牌多年如一，電影《踏血尋梅》都曾到來取景。來到這裡，必定要留意它們的裝修，紙皮石地板、卡位、三葉吊扇等等都充滿懷舊氣氛。食物方面，價格相宜，西多士即叫即製，煎得香口，加上牛油和煉奶，簡單又美味。

永香冰室

地址：土瓜灣炮仗街29號地下

酥脆菠蘿油 金華冰廳

位於太子的老字號金華冰廳，有近48年歷史，客人以區內街坊為主，每逢午市時間特別熱鬧。招牌菜是出爐菠蘿油，菠蘿包外皮酥脆，麵包鬆軟，夾著牛油，獲獎無數，有全港第一名的美譽。

金華冰廳

地址：太子弼街47號地舖

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荃灣老字號 嘉樂冰廳

嘉樂冰廳開業四十多年，一直深受街坊歡迎。店舖不大，以卡位為主，加上半開放式的水吧，很有舊冰室的復古感覺。必食蛋牛三文治，炒蛋滑溜，鹼牛肉足料，厚度近五吋，份量十足！另外阿華田脆脆是新產品，香濃阿華田加上特製朱古力脆脆，層次豐富。

嘉樂冰廳

地址：荃灣新村街40B號地舖

遊客熱點 樓高兩層美都餐室

說到懷舊茶餐，不得不提油麻地廟街的美都餐室，餐廳樓高兩層，二樓有一整排玻璃窗，採光好，是不少遊客打卡的熱點。餐牌方面，大多是常見的茶餐廳菜式，唯獨蝦多士比較少有，蝦多士即點即炸，香脆可口，蝦肉亦爽彈。

美都餐室

地址：油麻地廟街63號地下

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