萬聖節｜唔止南瓜飲品！各地Starbucks萬聖節新品合集 日本紫薯Frappuccino、新加坡Spookaccino

萬聖節即將到來,不少餐廳都會以萬聖節限定新品作為招徠,而連鎖店遍布全球的Starbucks亦不例外,世界各地都有推出新品。以下就為大家整理各地Starbucks萬聖節新品,除了南瓜飲品外,還有不少令人驚喜的新品!

萬聖節Starbucks|日本:Treat with Trick Frappuccino

日本向來都喜歡過節日,而萬聖節亦不例外,日本Starbucks就與其他國家不同,比起推出南瓜飲品,率先以紫色作為萬聖節宣傳主題,推出了充滿玩味的Treat with Trick Frappuccino,以紫薯作為主要材料,製作出紫色的Frappuccino,而且還可加入爆炸糖,令整杯飲品更有Treat with Trick的萬聖節感覺!而日本Starbucks不只有這款特別的Treat with Trick Frappuccino,還有以紫色朱古力淋面的冬甩,同樣在上方灑上了爆炸糖,超級好玩!

萬聖節Starbucks|香港:南瓜批主題飲品+萬聖節造型曲奇

適逢秋天和萬聖節,Starbucks都會推出南瓜飲品,而今年香港Starbucks亦不例外,再次推出一年一度的秋季限定南瓜批主題飲品Pumpkin Spice Coffee Frappuccino和Pumpkin Spice Latte,香濃的咖啡配上甜美的南瓜,令咖啡的香氣升級!而除了南瓜飲品外,還有充滿萬聖節氣氛的木乃伊和南瓜造型曲奇,曲奇造型特別可愛,用來送給朋友一流!

萬聖節Starbucks|韓國:萬聖節限定飲品+ 萬聖節造型甜品

韓國的咖啡店特別多,競爭亦十分激烈,而韓國Starbucks在萬聖節就要其他地方的Starbucks不同,推出了一共3款萬聖節限定飲品,分別是最基本的Pumpkin Spice Latte、像魔法飲品般的Ice Gentle Joker Sweet Sour和木乃伊造型的Vanilla Mummy Cream Frappuccino。而萬聖節造型甜品則有南瓜、鬼魂等各種與萬聖節相關的馬卡龍和瑪德蓮蛋糕,造型的骰可愛。

萬聖節Starbucks|新加坡:Spookaccino

如果說日本走夢幻風的萬聖節主題,那麼新加坡Starbucks推出的飲品便是「血腥風」!新加坡Starbucks基本上每年萬聖節都會推出名為Spookaccino的飲品,其實就是加入cholocatey mocha sauce和java chips的Frappuccino,再在雙方和周圍淋上「血淋淋」的士多啤梨果醬,令整體看起來充滿「血腥感」!

萬聖節Starbucks|菲律賓:南瓜批主題飲品+萬聖節造型甜品

雖然菲律賓Starbucks與全球普遍的Starbucks同樣,都在萬聖節推出了南瓜批主題飲品,但就比香港多了一款Pumpkin Cream Cold Brew,校適合不愛甜的人飲用。而菲律賓Starbucks比起飲品,更吸引人眼球的便是各種萬聖節造型甜品,例如蜘蛛網朱古力蛋糕、眼球曲奇等!而除了萬聖節造型甜品外,亦有以南瓜為主要材料的Pumpkin Swirl Cheesecake,賣相特別吸引。

萬聖節Starbucks|台灣:黑貓造型禮品

比起推出萬聖節限定飲品或甜品,台灣Starbucks的萬聖節選擇推出各種黑貓造型的禮品,例如咖啡杯、隨行杯、碟、環保袋等,每一款都特別實用,而且黑貓造型可愛,絕對值得入手!當中最特別的便是黑貓鐵盒餅乾禮盒,無論送禮或自用都一流,希望明年香港亦可以買到類似的萬聖節造型禮品。

