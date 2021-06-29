萬麗海景酒店新推德州燒烤自助餐優惠 任食生蠔+原隻蒸龍蝦+烤豬肋排 恒生信用卡享獨家優惠

香港萬麗海景酒店推出多款早午餐及自助餐優惠，迎接活力夏日！憑恒生信用卡更可享高達五折美食優惠。

萬麗咖啡室推出限定德州燒烤主題自助餐，包括時令生蠔及新鮮蒸焗龍蝦。亦有以木火以低溫煙燻慢烤的煙燻牛腩、烤豬肋排、的雙重煙燻煙肉及手撕豬臀肉漢堡等，配以粟米麵包、芝士通心粉、烤粟米及炸秋葵等風味配菜。當然少不了各式各樣的甜品，憑恒生信用卡更可於逢星期一至四享自助餐7折優惠，星期五至日及公眾假期可享8折優惠。

德州燒烤美饌及精選加州美酒由2021年7月1日至8月31 日供應。自助晚餐星期一至五於晚上6時至9時30分供應；逢星期六下午5時30分至晚上7時30分及晚上8時至10時；逢星期日晚上6時30分至晚上9時30分時供應。星期一至四成人每位港幣$ 678，3 – 11歲小童每位港幣$ 408；星期五、六、日及公眾假期成人每位港幣$ 718，3 – 11歲小童每位港幣$ 428。憑恒生信用卡可享美食優惠（2020年7月1日及9 月21日除外）。

Mirage Bar & Restaurant同步推出仲夏海鮮週末早午餐，必食三層冰鎮海鮮塔，鮮嫩生蠔、豐腴龍蝦、鮮甜大蝦、肥美蟹腳以及各式新鮮刺身。頭盤有煙三文魚雜菜沙律及咖哩南瓜忌廉湯，主餐更可選擇黑安格斯西冷牛扒、烤澳洲羊扒或烤法國春雞。憑恒生信用卡更可以七折優惠價品嚐仲夏海鮮週末早午餐（原價每位港幣$ 588；優惠價每位港幣$ 411.6），或是以五折品嚐含雙倍海鮮的冰鎮海鮮塔（原價港幣$ 838；優惠價每位港幣$ 419）！大家亦可以五折價格沉醉於趣意四道菜晚餐連一杯精選美酒（原價每位港幣$ 798；優惠價每位港幣$ 398），品嚐Mirage的招牌趣意美食。

Mirage Bar & Restaurant 仲夏海鮮週末早午餐於2021年7月1日至9 月30 日，逢星期六及日下午12 時至2時半供應；冰鎮海鮮塔逢星期一至五下午6 時至晚上9 時半供應；趣意四道菜晚餐逢星期日至四下午6 時至晚上9 時半供應。憑恒生信用卡可享美食優惠（2021年7月1日及9 月21日除外）。