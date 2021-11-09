西班牙Tapas Brunch@Murray Lane

中環香港美利酒店Murray Lane由即日至12月5日每逢星期六及日，大玩西班牙風情，推出西班牙地道滋味早午餐，自助餐有冷盤、芝士、西班牙乳豬及烤牛肉。乳豬烤得超好，皮脆肉嫩帶有迷迭香氣息，而烤牛亦非常juicy，肉味夠，這架切肉車，食肉獸絕不能放過佢！除此之外，還有15款西班牙小食，包括薯仔蛋黃醬沙律、番茄希靈魚沙律、蒜油白鯷魚、西瓜凍湯、西班牙蒜蝦、加利西亞八爪魚(可選其中三款)。而甜品西班牙油條更不能錯過，全部由來自巴塞隆拿的行政總廚Edgard Sanuy親自主理，滿載西班牙色彩，再嘆返杯水果酒Sangria(每位免費享用一杯)，呢兩個半小時，當自己去咗一轉西班牙旅行。

日期：即日起至2021年12月5日

時間：星期六及日中午12時至下午2時30分

價錢：成人每位$498*暢飲氣泡酒、啤酒、紅白餐酒、

雞尾酒、汽水及果汁每位$248*

網上預約：https://app.optitable.com/en/reservation/at/murraylane/

西班牙Tapas Brunch@Murray Lane