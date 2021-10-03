西環餃子｜港女賣正宗尼泊爾家傳餃子 醬汁香辣有層次 老闆：當地男人每次食40隻

餃子款式五花八門，以麵粉皮包裏著豐富餡料，載滿肉汁的餃子既飽腹又味美，故此在不少地區都有餃子的足跡，如上海鍋貼、廣東雲吞、日式煎餃、意大利Ravioli、波蘭餃子……什至是今次要介紹的尼泊爾餃子，全都各有風格。

港女賣正宗尼泊爾家傳餃子

「尼泊爾餃子是很日常的食物，當地隨街都可以吃到，如我們香港人會在街頭吃魚蛋，而尼泊爾人則會在街頭吃尼泊爾餃子。」老闆Carrie解釋道。Carrie是香港人，丈夫是尼泊爾人，一個做導遊一個開酒吧，生活本來風平浪靜，但因疫情襲港，捲走二人的原來的工作收入，當時他們大感無奈。「恰巧在2020年我們就在尼泊爾居住了半年，跟奶奶學習做尼泊爾餃子，口味會很適合香港人。」日子總要過，們看準疫情下做外賣的商機，把心一橫，就決定在西環開店賣餃子。舖面細細，但裝修滿滿異國風情，不論牆身或地磚都色彩斑斕，很有特式。

食物方面，主打尼泊爾菜，其中餐牌上三款餃子均是招牌貨，分別是爆汁豬肉餃、香料薯仔煎餃和招牌爆汁雞肉餃，全都每由人手每日新鮮包製。另外，餃子的餡料裏會加入大量洋蔥和Masala香料，Masala是尼泊爾當地的特有香料，當中混合薑黃、豆蔻、花椒、八角等，複雜而有層次。招牌爆汁雞肉餃（＄30／5隻，＄45／8隻），以雞肉、洋蔥以及Masala製作餡料，用料細膩，香料味突出，再配上自家製香辣醬汁，味道與我們平常吃的菜肉煎餃截然不同

攻入本地市場 全靠自製特式醬汁

「有幾個誠實的客人都說：我不是為了你的餃子而來，我是因為你的醬汁才來光顧。」Carrie指香辣醬汁用近二十種香料製作，最主要是番茄、孜然粉、薑黃粉和辣椒、其餘是花椒八角、薑、芫荽等配搭，入口香辣惹味，成功吸引一班捧場客。老闆Carrie表示，尼泊爾餃子在當地隨街可見，不過每一家人，所製作的餃子口味都不同，有不少都比較「重口味」，香港人未必容易接受。「每家每户，他們對於香料的調配都有不同的心得，因為我奶奶曾在香港居住十多年，我覺得她煮的東西，很合我這個香港人口味。」

餃子飽腹感十足，但原來尼泊爾當地人竟以其作為下午茶享用。「在三至四時左右，尼泊爾人會吃一個非常豐富的下午茶。當地的男人，每次可以吃上近四十隻。」除了餃子，乳酪紅石榴薯仔波波（＄40／8個），同樣是當地獨有的街頭美食，表面炸得香脆，內裡釀入薯蓉、紅石榴、乳酪，吃的時候再加入羅望子汁，味道酸甜又清新。

「很好笑，有些客人光顧了這麼久都不知道我們賣的是尼泊爾餃子，只知道是一隻很有飽腹感的餃子，光顧了差不多九個月才驚覺這裡賣的是尼泊爾菜。而我們想做的事情就是這樣，希望將尼泊爾餃子向本地人介紹。」開業未滿一年，食物美味，價錢相宜，想試試新口味的話，不妨去光顧吧。



饃饃餃子

地址：西環科士街34號地下

電話：9846 6569

營業時間：星期二至日12pm – 9pm、星期一休息





西環餃子｜港女賣正宗尼泊爾家傳餃子 醬汁香辣有層次 老闆：當地男人每次食40隻