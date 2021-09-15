譚仔國際上市｜譚仔同譚仔三哥到底有乜分別？ 一文睇清4大分別

譚仔米線起源於湖南一個譚氏家族，當時家族的祖父是個富裕的地主，但在文化大革命期間被批鬥，家族財產亦慘被沒收。譚家於是帶來孩子由廣州偷渡至香港生活。

譚仔歷史、如何分家發跡

直至1996年，三哥譚澤群及六弟譚澤強在長沙灣創立「譚仔雲南米線」，對廚藝有興趣的三哥主要負責廚房，六弟負責推廣宣傳，後來五弟加入，平均分配店鋪股份及分享秘方。直至2008年，幾兄弟因經營理念分歧而拆夥，並平分當時的12間分店，各自營運，三哥與六弟經營的店名為「譚仔三哥米線」，五弟譚澤均則經營「譚仔雲南米線」。

日本丸龜製麵母企東利多早前收購「譚仔」及「譚仔三哥」，「譚仔國際」更最快下周招股，雖然一同上市，但其實各有特色。

譚仔同譚仔三哥有乜分別 1：餐廳招牌

「譚仔」和「譚仔三哥」除了名字不同，招牌及店舖門面都有分別，「譚仔」以紅色為主色，而「譚仔三哥」則以黑色為主，其標誌更有卡通化的辣椒及三哥嘜頭。

譚仔同譚仔三哥有乜分別2：米線碗

「譚仔」的米線碗是黃色，而「譚仔三哥」的碗則是黑色。

譚仔同譚仔三哥有乜分別3：姐姐制服顏色

「譚仔」姐姐的制服是上身及下身都為黑色，而「譚仔三哥」姐姐的制服是紅色上身衫配黑色圍裙。

譚仔同譚仔三哥有乜分別4：米線配料及湯底

無論「譚仔」抑或「譚仔三哥」，都可以點到招牌的「懶肉」、「勿演」、「畜牲」，兩間餐廳餐牌上大部分的食品十分相似，除了這些傳統配料外，集團會因應餐廳定位，設計不同食材，例如「譚仔」有脆肉鯇木瓜魚湯米線、香茜皮蛋魚湯米線配脆肉鯇及蟲草花雞湯米線，以及小食「蒜椒雞腳筋」，而「譚仔三哥」則有螺酸湯米線配海螺片及麻辣豬皮、姬松茸螺片雞米線、水煮湯鴨血米線、花膠胡椒雞美線等口味選擇，而煳辣湯底更是「譚仔三哥」獨有。