買Kiki茶「遊園．茶香」系列 送「上海灘」家居香薰擴香石

KiKi茶再度與著名時尚生活品牌上海灘合作，以其首度推出的「國香之茗茶家居香薰系列」為靈感，推出兩款金秋限定茶飲。上海灘以中國茗茶傳統為靈感，將中國頂級茗茶的芳香凝煉於「國香之茗茶家居香薰系列」，首次推出兩種悠然香薰，雲露龍井和香檳烏龍，而KiKi茶的「遊園．茶香」系列就巧妙呼應，結合傳統茶藝及匠人工藝的細膩特質，完美展現烏龍及龍井的茶道風華。

凡惠顧KiKi茶遊園．茶香系列，即可獲贈上海灘家居香薰試用裝噴霧（2ml）一枝及香薰陶瓷擴香石換領禮券一張，只需於上海灘購買「國香之茗茶家居香薰系列」產品兩件或以上並出示領禮券，即可免費獲贈香薰陶瓷擴香石一個。

兩款限定推出的「遊園．茶香」系列，將於KiKi茶全線三間分店供應，包括中環國際金融中心KiKi茶、K11 MUSEA KiKi茶及丶九龍灣德福廣場「KiKi茶 @ 茶.米」。