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超夢幻！親手整Vivienne Westwood Café冰皮星球玉兔月
2 小時前
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Vivienne Westwood Café冰皮月餅工作坊雲石紋
超夢幻！親手整Vivienne Westwood Café冰皮星球玉兔月
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Vivienne Westwood Café冰皮月餅

為了慶祝中秋節，Vivienne Westwood Café首次為一眾西太后fans準備好「夢幻雲石紋冰皮月餅工作坊」，邀請大家與親朋好友創造屬於自己的「星球」與「玉兔」，肯定滿足感爆燈！冰皮月餅分別提供雲石紋星球及玉兔共兩款造型 ，製作過程特意讓參加者體驗不同顔色的配搭，教授單色及雙色做法，不同色彩相互交錯，營造吸引眼球的雲石紋效果。

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士多啤梨味星球月
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芝麻味星球月

‧9月17日(星期五) 5:30pm-7:30pm

‧9月18日(星期六) 11:00am-1:00pm

名額：每個時段12位

$488 (一位)／$878 (二人同行)

報名：https://online.modamiahk.com/tc/vwmooncakeworkshop/(需提前一日報名)

銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖│2799 5011

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/超夢幻！親手整vivienne-westwood-café冰皮星球玉兔月-283745
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月餅2021優惠｜中秋節月餅早鳥優惠合集 半島/美心/奇華/Haagan Dazs/皇玥

Date by TATE白鑽松露糕餅禮盒　慶fresh古源白鑽松露修復面膜華麗登場　

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