超夢幻！親手整Vivienne Westwood Café冰皮星球玉兔月

為了慶祝中秋節，Vivienne Westwood Café首次為一眾西太后fans準備好「夢幻雲石紋冰皮月餅工作坊」，邀請大家與親朋好友創造屬於自己的「星球」與「玉兔」，肯定滿足感爆燈！冰皮月餅分別提供雲石紋星球及玉兔共兩款造型 ，製作過程特意讓參加者體驗不同顔色的配搭，教授單色及雙色做法，不同色彩相互交錯，營造吸引眼球的雲石紋效果。

‧9月17日(星期五) 5:30pm-7:30pm

‧9月18日(星期六) 11:00am-1:00pm

名額：每個時段12位

$488 (一位)／$878 (二人同行)

報名：https://online.modamiahk.com/tc/vwmooncakeworkshop/(需提前一日報名)

銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖│2799 5011