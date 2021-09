趕走夏日暑氣!盤點5間香港特色雪糕店 玫瑰Gelato、雪糕泡芙

雖然已經踏進九月,但天氣仍然炎熱,每日平均都有30度,這時候便特別需要雪糕來趕走夏天的暑氣!以下就為大家盤點5間特色雪糕店,每款雪糕都會配搭特色的食品,絕對可滿足甜品控的需要!

【雪糕泡芙】Owl‘s Choux

位於尖沙咀的Owl's Choux連續多年獲得米芝蓮推介,雖然主打意大利泡芙,但店內的Gelato更是媲美其他Gelato專門店,因此引來不少Gelato愛好者前往光顧!Owl's Choux的泡芙每日新鮮製造,口感外脆內軟,而雪糕泡芙便選用100%澳洲牛奶製成的Gelato作為夾心,香濃而不膩,而且有多種口味,例如伯爵茶、榛子、牛奶等。雪糕上還會放上Brownie、爆谷、粟米片等配料,令整體口感、味道更加豐富,一次滿足多個願望!

地址:尖沙咀麼地道32號地下

【3.6牛乳雪糕】am.pm

每次經過油麻地都會被am.pm的黃巴士造型吸引,最受歡迎的產品便是入口即溶的疏乎厘班戟,但除了疏乎厘班戟外,店內的3.6牛乳雪糕亦受到不少人歡迎,採用日本的3.6牛乳製成,濃郁軟滑,而且可以配上多種配料,例如黑糖珍珠、焦糖布丁等,更可以配搭店內的疏乎厘班戟、流心布甸多士、牛角包窩夫等甜品,滿足一眾甜品控的需要。

地址:油麻地彌敦道560譽發廣場地下B舖

【抹茶專門店】Via Tokyo

疫情前港人都會逢假期到日本旅遊,但大家已經快一年沒辦法「番鄉下」,而Via Tokyo的抹茶系列就可以幫大家一解「思鄉之情」。Via Tokyo主打各種和風抹茶甜品,其中以抹茶和焙茶雪糕最受歡迎,茶味香濃,口感軟滑,不但可簡單作為甜筒食用,還可以與白玉、紅豆等組成充滿和風的配搭。而除了兩款茶味的軟雪糕外,亦有牛奶和雙拼口味,更有特色的「白之戀人」甜筒,喜歡日式雪糕的話絕對不可錯過!

地址:銅鑼灣禮頓道106-126號禮信大廈地下1A-1B號舖

【格仔餅雪糕】BB雞蛋仔

說到香港本地最特色的街頭甜食,便不得不數雞蛋仔和格仔餅,而位於柴灣的BB雞蛋仔就將新舊融合,在雞蛋仔和格仔餅中放入雪糕,冷熱交融,口感豐富,令雞蛋仔和格仔餅變得不一樣!店舖雪糕選擇眾多,既有常見的雲呢拿、朱古力,亦有阿華田、富士蘋果等特色口味,不論選擇那一款,都會極足料地放在格仔餅中,超級滿足!而雞蛋仔更可選擇不同口味,包括比利時、牛奶和香橙朱古力,再配上朱古力雪糕的話,朱古力迷絕對喜歡!

地址:柴灣柴灣道350號樂軒臺地下413號舖

【玫瑰Gelato】Barista by Givrés

香港曾有一段時間興起Gelato熱潮,而Barista by Givrés的玫瑰Gelato更是吸引不少人前來拍照打卡,Gelato除了可以配搭甜筒外,還可配上雞蛋仔、牛角包、Brownie等,就連飲品都可配搭食用,賣相特別吸引!而Barista by Givrés的Gelato更有多種口味,例如椰子、朱古力、芒果、玫瑰等,可以按喜好選擇不同口味,甚至可選擇雙拼口味,用來打卡一流!

地址:中環士丹頓街7號地舖