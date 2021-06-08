軒尼詩V.S.O.P Privilège Refik Anadol 2021限量版 限定品酒與數碼藝術體驗

軒尼詩V.S.O.P最近聯乘著名媒體藝術家及總監Refik Anadol，推出充滿藝術感的Privilège Refik Anadol 2021限量版禮盒，酒瓶上的顏色、形狀、浮雕和紋理設計，均經過3D數據分析及軒尼詩品鑒委員會的感觀解讀，將V.S.O.P曾經無形的感覺體驗變得形象化：並在和諧而富有詩意的樽身設計上達致平衡。這些數據成為富有視覺隱喻的藝術作品，像干邑世家一樣，在《Sense of Heritage》中欣賞到品酒體驗中所領略到的個人感官情緒。為了紀錄及感受這趟感官旅程，Refik Anadol特意設計了一間「Infinity Room」，投影他在軒尼詩總部干邑區收集的感官數據及圖像，而這項身臨其境的藝術體驗將於特定城市展出，亦可透過掃描樽身上的QR碼於網絡平台虛擬體驗這項裝置藝術。軒尼詩將於6月10日至28日在尖沙咀K11 MUSEA 5樓設期間限定藝術品酒展覽，給大家帶來如同Refik Anadol一樣的感官體驗，透過一場栩栩如生的體驗來感受Hennessy V.S.O.P的獨特之處。

另外，現凡於至醇酒庫(Liquid Gold)、偉成洋酒、香港烈酒專門店(HK Liquor Store)門市或網站購買指定之70厘升、150厘升或300厘升版本的軒尼詩X.O，均可享有刻名服務，為敬愛的父親送上專屬佳釀。