邊度都有檸檬 首嘗CRUST Italian拿玻里甜品

電車路旁的地標和昌大押，最近滲出陣陣南意風情，玻璃櫃裡躺著精緻又陌生的拿玻里甜品，四周一顆顆又大又黃又新鮮的意大利檸檬，迷人而風格迥異的意大利拼瓷磚……無論天氣如何壞，躲進去又是另一個陽光國度──CRUST Italian。

文：Winki (部分相片由店方提供)



由早上8時至營業至晚上10時半的CRUST Italian，以拿玻里所在的坎帕尼亞地區(Campania)為主軸，將當地街頭咖啡店及甜品文化帶到灣仔，打造全天候聚腳時光。

這裡其中一個靈感是百年咖啡館Gran Caffe Gambrinus，帶香港人進入甚少接觸的甜品領域，每日烘焙流行於拿坡里舊城區的千層貝殼酥(Sfogliatelle)，內裡是帶檸檬香的忌廉或吉士打醬，還有小麥芝士甜撻(Pastiera)及經典巴巴冧酒蛋糕(baba rum)；另一邊廂更有趣，模仿各種水果及植物原貌的慕絲甜品與雪葩，連仙人掌口味都可以品嘗得到。與法式甜品比較起來，拿玻里人的舌頭總偏愛點點酸味，在這個連夜晚也熱到爆燈的夏日，這股清新似乎來得正好吧。

灣仔莊士敦道60A-66號