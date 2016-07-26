酒店下午茶｜尖沙咀酒店食越式下午茶 送＄400日本護膚品牌體驗裝

去酒店吃下午茶都想有點新意思？不如試試尖沙咀這間酒店和日本護膚品牌ALBION合作，新推出的越式「花果．美肌下午茶」吧！套餐包括四款鹹點和四款甜品，由越南廚師主理，不單賣相精緻，味道都好合香港人口味。

甜點以多款水果入饌，另外又再配以食用花，感覺份外清新。青蘋果忌廉芝士慕絲，以護膚品牌產品作為創作概念，雪白圓形再加上小金球，外形優雅，裡面則包著青蘋果慕絲，味道酸香。茉莉花茶紫蘇果凍，口感滑溜，帶有淡淡花茶香。鹼點方面，香蒜牛油燒大蝦，上枱香噴噴，蝦肉夠爽彈又惹味。

覺得意猶未盡？套餐更包括兩碗越式粉麵，份量十足。客人可以選擇越式生熟牛肉河或蝦頭油海鮮番茄湯米線，飽腹感十足。越式生熟牛肉河味道絕不馬虎，湯頭清甜，牛肉軟嫩，配上爽滑河粉，非常推介。

花果．美肌下午茶

價格：$628／兩位用

供應日期：10月13日至12月12日

Le Soleli 越南餐廳

營業時間：12pm－11pm

訂座電話：2733 2033

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