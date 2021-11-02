酒店下午茶｜Hotel ICON超抵兩小時任食GODIVA雪糕＋士多啤梨朱古力 黑膠唱盤造型下午茶打卡一流！

快到聖誕節了，想和朋友一起吃下午茶兼打卡？今次位於尖東的Hotel ICON唯港薈就和比利時朱古力品牌GODIVA合作，推出「GODIVA甜蜜獻禮」下午茶套餐，共包括13款色彩繽紛的鹹甜美點，大部分都以朱古力為主題，選擇豐富！另外酒店選用黑膠唱盤來擺放食物，非常獨特，打卡一流！

凡專顧套餐，更可享兩小時任食GODIVA朱古力雪糕和士多啤梨朱古力，士多啤梨朱古力即場製作，沾滿GODIVA朱古力醬，味道香甜。甜品方面，全部都用上朱古力製作，檸檬馬鞭草覆盆子馬卡龍，特意製作成可愛的粉紅色手袋造型，裡面夾著香甜朱古力、法國檸檬馬鞭草和覆盆子夾心，酸酸甜甜很醒胃。酒漬櫻桃黑朱古力，則貼上金箔，味道有驚喜！外層是黑朱古力，而內餡則用上來自法國的酒漬櫻桃，入口咬開充滿濃厚酒香。鹹點亦有心思，竟然都能用上朱古力入饌。朱古力脆皮鴨肝慕絲伴黑魚子味道討好，鴨肝慕絲質感幼滑，配上鹹香黑魚子，層次豐富。

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「GODIVA 甜蜜獻禮」下午茶

供應日期：2021年11月15日起 （需提前一天訂座）

首輪時間：下午2時45分至4時45分 次輪時間： 下午4時45分至6時45分

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈地下大堂Green

價錢：星期一至五 ＄748／兩位

星期六、日及公眾假期 ＄788／兩位

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