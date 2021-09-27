酒店自助餐｜佐敦人氣酒店推芫荽芝士火鍋下午茶Buffet 超濃芫荽味 必食超邪惡熱溶瑞士芝士

芫荽美食千其百趣！繼之前有食店曾推出芫荽燒買、芫荽蛋糕，甚至芫荽月餅後，最近佐敦這間酒店新推出的芝士火鍋下午茶自助餐中，就有芫荽芝士火鍋，芫荽迷必試！芝士火鍋週末下午茶自助餐（＄258／位），逢星期六、日供應，有數十款食物可以選擇，部分都以芝士製作，賣相吸引。主打的芝士火鍋共有三款味道，分別為三重芝士、芫荽和黑松露，均用上Mozzarella、Parmesan及Emmenthal三款精選芝士製作，口感濃厚，味道富有芝士鹹香，不錯。而城中首見的芫荽口味，則加入大量本地芫荽製成，芝士醬內夾雜著一粒粒芫荽碎，入口時芫荽味很突出，芫荽迷一定不會失望！另外芝士火鍋方面配料很豐富，有各式火腿、法包、椒鹽脆餅等，其中法蘭克福香腸和墨西哥玉米片與芝士火鍋味道最搭配。

既然是自助餐，也有其他芝士美食，如菠菜意大利芝士批、芝士辣肉腸玉米薄脆、菠菜意大利芝士批等。心水是熱溶瑞士芝士，客人可以先選擇好麵包、火腿等配料，再交給廚師即場將熱溶芝士淋上表面，畫面超邪惡！最後，甜品推介吃紐約芝士蛋糕和日式芝士撻，和自助餐的芝士主題首尾呼應，今餐一定吃得滿足。

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「芝士火鍋下午茶自助餐」

供應日期：由2021年11月6日至12月31日，逢星期六、 日及公眾假期

價錢：每位HK$258*起

供應時間：下午3時15分至5時15分

*以上價錢須另收加一服務費



普慶餐廳

地址：香港九龍彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：2710 1901

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