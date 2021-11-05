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酒迷佳音 波爾多葡萄酒快閃活動 Next Generation! Bordeaux 2.0企劃
3 小時前
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波爾多葡萄酒聯合協會波爾多瑰麗酒店HenryThinkWine都爹利會館天龍軒懷歐敘品酒工作坊中環街市
酒迷佳音 波爾多葡萄酒快閃活動 Next Generation! Bordeaux 2.0企劃
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波爾多葡萄酒聯合協會(Bordeaux Wines)推出「Next Generation! Bordeaux 2.0」企劃，超過60家餐廳與活動，包括瑰麗酒店的Henry、港麗酒店懷歐敘、American Steakhouse、ThinkWine、都爹利會館、天龍軒、中餐廳、Somm、Wine bar、French Bistro、中環街市 I-O-N，café bistro等等。協會並在11月17至12月16日期間，於中環街市開設零售快閃店，酒迷可以在這裡學習、享用和購買超過80款新世代波爾多葡萄酒，每逢周末更舉辦品酒工作坊(每節約30分鐘)，由多位波爾多國際認證講師：Corinne Mui、Wilson Kwok和Cristina Carranco帶領大家認識波爾多葡萄酒。此外，若於指定餐廳享用波爾多葡萄酒，可在快閃店兌換價值港幣250元的「波爾多之旅」體驗券。體驗包括一對一介紹Next Gen波爾多葡萄酒、3杯試酒樣本和一個環保袋。 

網址：https://www.nextgen-bordeaux.com/
日期：2021年11月17日至12月16日
時間：12pm - 9pm
地址：中環街市G14, G/F

酒迷佳音 波爾多葡萄酒快閃活動 Next Generation! Bordeaux 2.0企劃

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/酒迷佳音-波爾多葡萄酒快閃活動-next-generation-bordeaux-2-0企劃-292374
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