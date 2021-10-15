銅鑼灣蛇王二店長花七位數開舖 請舊伙記埋班重新出發 招牌花膠蛇羹日賣200碗熟客大讚 自設臘味工場控制品質

蛇王二在銅鑼灣屹立近四十年，蛇羹、燒味、臘味飯，銅鑼灣區只此一家，店內全日客人來來往往，不論彪形大漢或是斯文OL亦是座上客，價錢公道味道好，故此有不少回頭客。然而散聚有時，蛇王二於2020年光榮結業，員工和熟客都大感可惜。一年過去，前店長熙哥帶著舊伙記重新出發，在舊鋪所在地波斯富街的另一端開了新店，改名蛇王熙，不少舊客聞風而至，店面好不熱鬧。

足料花膠蛇羹 味道如一

昔日的招牌蛇羹依然美味，但這次開舖，熙哥就乘機加以改良，加入花膠，將豬脷換上豬肉眼，而蛇肉亦落重料，為求回饋客人支持。「如果要由零開始，至少需要兩日時間，才能煮好一煲蛇羹。」熙哥亦表示，一煲蛇羹需齊備8款食材，包括蛇肉、花膠、雞肉、冬菇、木耳及陳皮等等，啖啖足料。不少人仍然誤會，以為蛇肉是即場屠宰，但原來這些血腥畫面早已因衛生問題而消失，現時香港食店用的大部分都為急凍蛇肉，蛇肉先解凍，之後按傳統做法以人手拆絲，用心費神。「現在香港所用到的蛇肉，九成九都是用印尼貨，印尼盛產水律、三索線，所以蛇肉大多使用這兩種。」熙哥解釋。招牌花膠燴蛇羹($75)，上枱前灑上菊花與南乳薄脆，味道清甜，而且不過於濃稠，口感亦豐富，幾乎每啖都夾雜蛇肉，花膠分量足，加上陳皮香氣四溢，不少客人都大讚味道好。

自設臘味工場 必食玫瑰露臘腸

除了蛇羹，這裡的臘腸膶腸都有名氣，臘味糯米飯同樣是店舖名物，每逢秋冬，客人來過吃蛇羹後，也總愛買走一斤幾両臘腸，回家簡單蒸煮已經很滋味。「因為我們現在搬過來開店，亦希望可以一手一腳控制臘腸工場，就算是我們以前跟別人合作，也是我們提供食譜比例， 讓臘腸工場代工製作，但今次我就決定用股東形式投資。」熙哥又透露，鮮鴨膶腸比例主張「七潤三肥」，因為過多鴨膶會較澀口，太肥亦不符合現今都市人的口味，因此七三就最好不過。另外，玫瑰露臘腸亦是必買之選，用玫瑰露酒製作，入口油香十足，肥瘦有致，口感軟腍，同時帶有淡淡酒香。

投資七位數開舖 請舊伙記人情味濃

「人是很有趣的，習慣了吃一種味道，突然失去的話，會感到失落。」自2020年蛇王二光榮結業，常常會有相熟客人主動聯絡店長，問到底幾時開舖。結果沉澱一年多，熙哥決意讓客人重溫舊日美味，於是找來同街舖位，投資七位數，找回一班舊伙記坐鎮，老闆伙記客人個個都有講有笑，很有人情味。「這一行很特別的，懂得做的人不多。難得有一班好的夥計，他們聽到我要開舖，很多都說『不如我回來幫手吧』。」

蛇王熙

地址：銅鑼灣波斯富街59號地舖

電話： 2385 5211

營業時間：11am-9pm

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