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鏡粉老公準備好雪櫃未？Anson Lo、Jer及Stanley純白造型宣傳新乳酪
1 小時前
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鏡粉老公準備好雪櫃未？Anson Lo、Jer及Stanley純白造型宣傳新乳酪
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人氣男子組合MIRROR的3位成員Anson Lo、Jer及Stanley，最近為雀巢全新推出的希臘式乳酪拍宣傳照，除了經典原味外，更延伸到果味系列，包括士多啤梨及藍莓，含有真正果肉，集飽腹、口感、美味於一口！

乳酪包裝使用希臘藍白元素，MIRROR 3子亦以尤如白馬王子的裝束，點綴藍色配飾現身，教主Anson Lo品嚐了原味，他表示：「食第一啖已經嚐到豐厚口感，幼滑濃稠。」Jer自言最愛士多啤梨味：「食到果肉絕對有驚喜，清甜中帶點微酸。」Stanley則自爆乳酪是他最愛的甜點之一，大讚藍莓肉配上乳酪是完美組合。各位鏡粉如果想同3子食同款乳酪，就不要錯過啦！至於鏡粉老公，就記得執定個雪櫃啦……

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一開始chok少少先。
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阿Jer你冷靜啲。
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教主影到伸脷，應該真係幾好食(個乳酪)。
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乳酪不但含有益生菌，更在本地新鮮製造，保持新鮮滋味。

乳酪原價$26，7 月15日前更有$20/2杯優惠：

各大華潤超市：即日起至2021年7月14日

各大惠康及百佳超市：即日起至2021年7月15日

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/鏡粉老公準備好雪櫃未？anson-lo、jer及stanley純白造型宣傳新乳酪-275259
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