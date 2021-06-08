阿爸！ 你最man！

１．由行政總廚許美德師傅掌舵的滿樂潮州，連同廚藝團隊推出期間限定家庭盛宴，分別為「孝親」午市盛宴(每位$498，兩位起用)、「頌親恩」晚市盛宴(每位$588元，兩位起用)及「敬親恩」晚市套餐(每位$688，兩位起用)，分別可品嘗到木瓜盅燉燕窩、龍鬚子母中蝦及蟹黃脆皮海參伴柚皮等多款招牌巧手名菜。

尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期4層食四方Food Loft 405舖│2157 9949



２．Häagen-Dazs推出兩款型格品味路線的雪糕蛋糕，分別是以酒樽作造型的3D造型蛋糕「威過威士忌」以及帶有古董汽車懷舊元素的「古董錢七」，盡顯男人味，當中3D威士忌酒樽造型，放在鋪滿白朱古力碎的朱古力木箱上，酒標上印有「To My No.1 Hero」字句，為一家之主的爸爸送上敬意，蛋糕配搭王牌夏威夷果仁雪糕口。凡於6月8日前預訂可享八八折早鳥訂購優惠。



３．奇華餅家推出「父親節雪茄禮盒」盛載著18支以雪茄造型包裝的特濃咖啡蛋卷，蛋味香濃混和馥郁醇厚的咖啡香氣，是愛啡爸爸的甜品選擇。想與子女一同「整餅」增進感情，可參加奇華工作坊的「海鹽焦糖榛子咖啡彩繪蛋糕卷班」，由資深導師教大家如何製作蛋糕體、繪畫圖案技巧及調製餡料的方法。特濃咖啡蛋卷(18支裝)/$68

2785 6066

https://studio.keewah.com (工作坊)



４．英國高級朱古力Charbonnel et Walker，推出一系列共四款的父親節精美禮盒，嚴選數款經典黑朱古力與酒香融為一體，當中的Gentlemen’s Nightcap 朱古力禮盒，包含Sipsmith氈酒松露朱古力，餡料中含 Sipsmith倫敦乾式氈酒、忌廉及純天然杜松子，外層輕輕蓋上薄薄糖粉，散發著氈酒的芬芳幽香；威士忌松露朱古力，黑朱古力餡料中加入蘇格蘭威士忌，是喜愛杯中物的爸爸於晚上享用的最佳甜點。$428/240克

www.charbonnel.com.hk



５．「Feather & Bone at Home」夏日燒烤懶人包適合喜歡戶外燒烤的家庭，套餐可供4至8位用，各式鮮肉已預先醃好，只要把烤爐準備好；或可於網上創造自選燒烤套餐，各式肉類外更有多款醬汁、配菜、小食、芝士與麵包選擇。所有燒烤套餐需於3天前並在官網提前預訂。$798起

http://www.featherandbone.com.hk



６．Zuma父親節早午餐將加添以炭火精心烹調的重量級炭燒安格斯肉眼(400克)作主菜之選，讓嗜牛的爸爸大快朵頤，當日早午餐用餐時間亦將延長至3小時，盡情享受樂聚天倫的美好時光。無酒精套餐每位$888、經典套餐每位$1,138，6月20日早上11時起供應。



７．香港朗廷酒店為爸爸們打造三款「型格韻魅」住宿套餐，更聯乘意大利品牌Ermenegildo Zegna，打造以ESSENZE JAVANESE PATCHOULI香水為靈感的香氛雞尾酒以及度身訂造服裝之旅，另包括雙人午餐、享用每日早餐、下午茶、黃昏雞尾酒和開胃小吃等禮遇。於6月19至20日，廷廊邀請所有喜愛氈酒的父親參加「氈酒品酒挑戰賽」，有機會免費享用不同氈酒，另即時可享受氈酒半價優惠。住宿價格由$1,388至$15,888(另收取加一服務費)



８．現代法式餅店Sift Desserts推出父親節限定cupcake、原個蛋糕及敲敲蛋糕，以富男人味的藍、黑及白等為主色，維肖維妙造型有立體啤酒杯及啞鈴等，由即日起至6月13日更可享早鳥八折優惠。

「Cheer Up」黑啤慕斯配柑橘血橙果醬及伯爵茶海綿蛋糕/$48

www.siftdesserts.com