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限時優惠｜德家日式燒肉店x德興日式放題鍋推6周年優惠 身份證有德/家/興同音2字 即送免費燒肉/火鍋放題/午市定食
44 分前
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限時優惠｜德家日式燒肉店x德興日式放題鍋推6周年優惠 身份證有德/家/興同音2字 即送免費燒肉/火鍋放題/午市定食
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限時優惠｜德家日式燒肉店x德興日式放題鍋推6周年優惠 身份證有德/家/興同音2字 即送免費燒肉/火鍋放題/午市定食

為慶祝6周年店慶，德家日式燒肉店x德興日式放題鍋推出限時優惠。由6月21日起至2021年8月31日，凡身份證有「德」、「家」、「興」其中兩個同音字，即送免費燒肉／火鍋放題／午市定食！

德家日式燒肉店 x 德興日式放題鍋推出三三不盡，六周年店慶限定身份證優惠，由2021年6月21日起至2021年8月31日，凡三人或以上同行，其中一位的身份證有「德」、「家」、「興」其中兩個同音字，即可享免費自選燒肉/火鍋放題/午市定食一位。即使只中其中一個同音字，都可以享有半價優惠，而相同同音字即只當一個結算。

午市定食或午市燒肉/火鍋放題星期一至日均可享用優惠，而晚市燒肉/火鍋放題星期一至四可享用優惠，公眾假期及前夕晚上除外。

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其中一位的身份證有「德」、「家」、「興」其中兩個同音字，即可享免費自選燒肉/火鍋放題/午市定食一位。

「德家日式燒肉店」提供燒肉任飲任食2小時放題無煙燒肉，大家可以選擇不同套餐。其中半放題C餐有安格斯拼盤，高質牛肉包括一次性安格斯牛頸脊／牛小排等。亦會送五款特選海鮮鮑魚、大扇貝、海蝦、大蜆、甲羅燒！而精選刺身盛有三文魚、榮螺肉、甜蝦、帶子、赤貝。每人會有一杯MÖVENPICK/Fruttato/Mochiice 雪糕，自助區亦有多款甜品，包括泡芙，豆腐花等。

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「德家日式燒肉店」提供燒肉任飲任食2小時放題無煙燒肉。
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C餐更附精選刺身盛，有齊三文魚、榮螺肉、甜蝦、帶子、赤貝。

而「德興火鍋放題」提供涮涮鍋放題2小時放題，同樣ABC餐任君選擇。湯底有五款，包括豬骨湯、蕃茄濃湯、辛口和牛地獄湯等。半放題C餐有一次性海鮮盛合，送五款時令海鮮如鮑魚、大扇貝、海蝦、翡翠螺、大蜆等。五款刺身盛有三文魚、榮螺肉、甜蝦、帶子、赤貝。升級肉類更可任食安格斯牛頸脊及雞肉！

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「德興火鍋放題」C餐有一次性海鮮盛合如鮑魚、大扇貝、海蝦、翡翠螺、大蜆等。
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辣控必點辛口和牛地獄湯底。

午市除了燒肉及火鍋放題外，更增設日式午市定食，例如日本咖喱丼飯、牛肉/豚肉生薑燒、牛肉壽喜燒、湯烏冬及拉麵類等，以100%日本咖哩、100%日本產珍珠米及稻庭烏冬製作，在旺角區附近的上班族不能錯過！

德家日式燒肉店 x 德興日式放題鍋

地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場4樓
營業時間：星期一至日下午12時至凌晨12時 (視乎政府政策)
電話：2780 0182 / 2739 0628 / 5322 9788 (WhatsApp)

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午市定食牛肉壽喜燒
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午市定食香煎鯖魚
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/限時優惠｜德家日式燒肉店x德興日式放題鍋推6周年優惠-身份證有德家興同音2字-即送免費燒肉火鍋放題午市定食-272689
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