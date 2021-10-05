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限時優惠｜3日快閃著數！ 惠康+ Market Place買滿$ 500即送Häagen-Dazs家庭裝雪糕
48 分前
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限時優惠惠康Häagen-Dazs雪糕優惠超級市場至慳10月消費獎賞快閃優惠
限時優惠｜3日快閃著數！ 惠康+ Market Place買滿$ 500即送Häagen-Dazs家庭裝雪糕

雪糕控們請注意！惠康超級市場推出為期3日的「至慳10月消費獎賞」，由即日起至10月10日，於旗下超級市場購買滿$500，即送Häagen-Dazs家庭裝雪糕一杯！

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於惠康超級市場購買滿$500，即送Häagen-Dazs家庭裝雪糕一杯！

在3日優惠活動期間，全線任何一間惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Oliver's The Delicatessen及Jasons ichiba購物滿$500，即送Häagen-Dazs指定家庭裝雪糕（473毫升）一杯！一共有5款口味，包括雲呢拿、哈密瓜、芒果、朱古力榛子或菠蘿椰香。每張發票只享一次優惠，數量有限，送完即止。

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雲呢拿家庭裝雪糕
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朱古力榛子家庭裝雪糕
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芒果家庭裝雪糕
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菠蘿椰香家庭裝雪糕
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哈密瓜家庭裝雪糕

限時優惠｜3日快閃著數！ 惠康+ Market Place買滿$ 500即送Häagen-Dazs家庭裝雪糕

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/限時優惠｜3日快閃著數！-惠康-market-place買滿-500即送häagen-dazs家庭裝雪糕-287943
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