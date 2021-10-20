限時優惠｜4日快閃優惠！ 惠康+Market Place Häagen-Dazs雪糕杯 $100任選5杯

由即日起至10月24日，惠康超級市場及Market Place by Jasons將推出Häagen-Dazs雪糕杯（95-100毫升）一連4日快閃優惠，於惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Oliver's The Delicatessen及Jasons ichiba，即可以快閃優惠價$100購買5杯雪糕杯，yuu會員更可以$15追加購買第6杯。

限時優惠｜9款口味可選擇 包括全新扭紋脆脆系列

這次優惠共有9款產品可供選擇，每款都相當吸引，包括3款全新的扭紋脆脆系列，朱古力士多啤梨雪糕杯、朱古力雲呢拿雪糕杯及朱古力抹茶雪糕杯。亦有經典口味如夏威夷果仁雪糕杯、比利時朱古力雪糕杯及抹茶雪糕杯等都可供選擇，一眾Häagen-Dazs雪糕控，千萬不要錯過這個快閃優惠，把握機會買回家慢慢享受吧！

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