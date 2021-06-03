雀巢咖啡虛擬代言人推出新品牌宣傳片 NESCAFÉ® Café Style少甜系列

去年NESCAFÉ®推出《真正醒神，就係比本份做多一分》日本動畫風格宣傳片，今年再次以嶄新概念帶來續集 —全新虛擬角色(Virtual Character) Zoe作代言人，由動漫場景帶到現實，故事講述主角Zoe置身寓意靈感枯乾的沙漠，但細心品嚐NESCAFÉ®咖啡後立刻激發源源不絕的靈感，編寫出動人及充滿希望的歌曲。宣傳片反映出NESCAFÉ®咖啡引起的享受，於疲倦或欠缺靈感的時候，給予你想像空間，引發生活中的靈感。



影片連結：https://youtu.be/a9Yv1Qc-N94



全新NESCAFÉ® Café Style少甜罐裝咖啡系列從歐洲直接進口，兩款全新口味：醇滑牛奶咖啡（Flat White）及鹽香焦糖咖啡（Salted Caramel），同樣少甜低脂，帶來意想不到足以媲美在Café之中享用咖啡的獨特體驗！

推出日期：即日起

建議零售價：$12

售賣點： 各大便利店及超級市場

NESCAFÉ® Dolce Gusto® 純素咖啡膠囊系列

推出日期：2021年6月18號起

建議零售價：$74/盒（12個）

售賣點：百佳及惠康超級市場、屈臣氏、一田YATA、AEON、APITA、UNY、HKTVmall、其他指定零售商及雀巢香港eShop (https://shop.nestle.com.hk/collections/capsule-drink)

經典的NESCAFÉ® 1+2 即溶咖啡系列亦帶來新驚喜，升級版除了加入阿拉比卡咖啡豆增添咖啡風味外，經典醇香原味及特濃口味均使用低糖配方，更適合追求健康生活的你。換上全新包裝的1+2系列更採用100%可循環再造物料，為大自然出一分力。

NESCAFÉ® 1+2 即溶咖啡系列

推出日期：2021年7月初（預計）

建議零售價：$29.9 盒（20條裝）

售賣點：各大指定超級市場及雀巢香港eShop