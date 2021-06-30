韓國大熱｜盤點6款薄荷朱古力食品 薄荷朱古力燒酒、薄荷朱古力夾心餅

近年韓國可說是被薄荷朱古力口味所支配，除了炸雞等經典韓國美食都有薄荷朱古力口味外，就連國民最愛的燒酒也加入薄荷朱古力口味，甚至成為一時熱話！以下就為大家盤點6款薄荷朱古力食品，每款都值得「薄朱迷」一試！

【GOODDAY(좋은데이) 薄荷朱古力燒酒】

韓國人基本上都是無酒不歡，他們對燒酒更是到了熱愛的程度！而乘着薄荷朱古力的熱潮，首次有韓國燒酒品牌推出薄荷朱古力燒酒，入口時帶燒酒的微微苦澀，但吞下去後卻有薄荷朱古力香甜的餘暉，味道十分特別。雖然這款燒酒剛在韓國販賣不到一星期，但已經深受不少「薄朱迷」歡迎，大家不妨留意香港的韓國超級市場會否入貨，一嘗特別的燒酒口味吧

【首爾牛奶(서울우유) 薄荷朱古力味】

首爾牛奶屬韓國大型的牛奶品牌之一，除了原味外，經常推出不同口味的牛奶，每款新品都會成為一時佳話。而最近首爾牛奶便推出了薄荷朱古力口味，入口時薄荷味較重，但繼續喝便會喝到薄荷和朱古力的口味。雖然薄荷朱古力牛奶並非新鮮事，但是首爾牛奶推出的這款薄荷朱古力口味表明是「入門者用(입문자용)」，因此特別適合對薄荷朱古力口味感到好奇的人們！不過可能因為專門針對入門者而設的商品，整體薄荷朱古力的味道會比較淡，一眾「薄朱迷」可能會不太適應，希望以後還會推出「專家」版本，一解「薄朱迷」的薄荷朱古力癮！

【LOTTE(롯데제과) 薄荷朱古力夾心餅】

說到夾心餅的話，不少人都會想起OREO，而LOTTE就推出了薄荷朱古力口味的夾心餅，外表與OREO相似，都是使用香脆的黑色餅乾包裹着厚實的忌廉，不過味道卻是濃郁的薄荷朱古力口味。其實LOTTE早在2013年便推出過這款薄荷朱古力夾心餅乾，不過當時並沒有薄荷朱古力熱潮，因此很快便下架。而現在經過配方改良後重新推出，結果大受歡迎，一眾「薄朱迷」更稱它為「麻藥餅乾」，越吃越上癮！

【ANDES 薄荷朱古力】

說到薄荷朱古力食品，當然少不了其原形––薄荷味的朱古力！其實10年前薄荷朱古力已經在香港流行過一段時間，當時不少中學生都愛買一盒ANDES出品的薄荷朱古力，不是帶回學校分給同學們，便是作為小息的零食食用。一盒朱古力有多顆獨立包裝的薄荷朱古力，容易入口，價格實惠，因此深受不少學生歡迎，可以說是回憶中的零食之一！而ANDES 薄荷朱古力除了推出夾着薄荷夾心的朱古力外，近年更推出了反過來的版本，特別適合喜歡濃郁薄荷味的「薄朱迷」！

【HAITAI(해태) 薄荷朱古力夾心蛋糕(오예스)】

韓國人在生日的時候除了贈送生日蛋糕外，也會利用小蛋糕砌成大蛋糕與親朋好友慶祝，而HAITAI的夾心蛋糕(오예스)便是韓國人常用的小蛋糕之一。一般的HAITAI夾心蛋糕都是朱古力餡，這次便特別推出薄荷朱古力口味，讓厚實的朱古力蛋糕夾着清新的薄荷朱古力，使夾心蛋糕的口味更加豐富，一解全是朱古力的甜膩，因此同樣深受韓國人歡迎，作為下午茶食用一流！

【ORION(오리온) 薄荷朱古力系列】

ORION屬韓國有名的零食品牌之一，有不少零食連香港人都十分熟悉，例如「情」朱古力批、魚仔餅、炸雞造型脆脆等。而這個夏天ORION便特別推出了薄荷朱古力系列，將他們的經典產品都加入薄荷朱古力口味，包括「情」朱古力批、蘑菇造型餅乾(초코송이)、朱古力消化餅和Diget Ball，每一款都是ORION旗下特別受歡迎的朱古力產品，喜歡薄荷朱古力的話，全部產品都值得一試！