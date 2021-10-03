韓國大熱｜韓國GCOVA烤雞熱潮？ 盤點5間韓國人氣烤雞店 韓星都愛吃！

說起韓國便不得不提炸雞，但韓國人除了仍舊喜歡吃炸雞外，最近還掀起了一個烤雞熱潮，就連韓星都特別愛吃！以下就為大家盤點5間韓國烤雞店，有一間在香港也可以吃得到，大家不妨先到香港店一解鄉愁吧！

韓國烤雞｜明星同款—GCOVA 지코바

最近引起韓國網民熱議的便是這款GCOVA的烤雞，即使沒有代言人仍深受不少明星歡迎，經常在明星的直播中看到它的出現。與一般炸得香脆的炸雞不同，GCOVA的烤雞其實更像是炒雞，將雞肉與年糕配上特製的調料一起翻炒，甚至可以加入烏冬、公仔麵等，還可以配上白飯一起食用，因此看起來更像是一款正餐。而除了韓式的調料外，還可以選擇較清淡的鹽味，更能顯出烤雞的香氣，有興趣的話不妨模仿網上的食譜試試看！

韓國烤雞｜香港分店—Goobne Chicken 굽네치킨

香港有不少韓國過江龍炸雞店，而Goobne Chicken便是其中一間以烤雞聞名的炸雞店，其烤雞特別出色，在香港亦深受不少人歡迎，韓國店更是每到宵夜時間都總會出現在外賣程式的熱門搜索中！Goobne Chicken的雞肉經烘烤後仍然能保持嫩滑，而且還有不遜色於炸雞外皮的香脆，而香港的Goobne Chicken無論是口感或味道都能保持韓國的水準。近期都沒辦法飛到韓國旅行，不妨先在香港止渴吧！

韓國烤雞｜名牌烤雞—PURADAK Chicken푸라닭

韓國的炸雞市場非常龐大，若想從中脫穎而出便需要一些新的噱頭，而PURADAK Chicken在剛開始營業時便以炸雞界的「Prada」打響名堂，以獨特的黑色招牌和不織布袋包裝而引起關注！最吸引顧客的原因便是其烤雞亦與韓國其他烤雞店與別不同，烤得香脆的烤雞配上特製的調料，其中以黑醬油(블랙알리오)和辣椒蛋黃醬(고추마요)最受歡迎。另外店內還有各種小食可配上烤雞一起食用，例如炸蝦、薯條、炒年糕等，因此吃烤雞的時候口味絕不孤單！

韓國烤雞｜Fusion食法—NUGUNA 누구나홀딱반한닭

NUGUNA(누구나홀딱반한닭)在韓國本來並不算是特別有名的烤雞店，但自從由車銀優代言之後，便越來越多人認識，而且新推出的Fusion食法烤雞更是大受歡迎 ！特製的烤雞配搭各種彩椒，再用韓國人燒肉時常吃的醃蘿蔔或紫蘇葉包裹一起食用，十分特別！如果不喜歡葉蘿蔔和紫蘇葉的味道，還可以選擇以墨西哥卷餅包裹，同樣突顯其Fusion風味。由於NUGUNA屬烤雞和燒雞專門店，店內亦有烤全雞的套餐，配上薯條一起食用一流！

韓國烤雞｜大滿足—Tang Tang Chicken 땅땅치킨

如果嫌只吃烤雞不過癮，那麼Tang Tang Chicken(땅땅치킨)便是最佳的選擇，可以一次過滿足同時吃烤雞和炸雞的願望！Tang Tang Chicken的主打套餐便是「半半雞」，但與一般韓式炸雞店的「半半炸雞」不同，它的「半半雞」是一半烤雞扒和一半炸雞，而且烤雞扒是以照燒的方式製作，再加入年糕，令其口感變得更加豐富，一個套餐便可以滿足多個願望！

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