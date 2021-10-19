養生有氣茶｜Lify Wellness中環期間限定店登場 推養生健康有氣茶

最近市面新出不少有氣茶，本地養生品牌Lify Wellness亦新出首款自家釀製的「即飲氣泡功能茶」，4種新口味同時登陸中環的Lify Wellness Club期間限定店，不單可以打卡，同時提供健康又提神的能量補給。

4款清新的氣泡茶採用超級草本及天然植物釀造，更含有能滿足每日基礎攝取量的維他命C和膠原蛋白，蘊含醒神、放鬆、美顏及修復等功效，口味包括ENERGY薑黃人蔘、UNWIND洛神花血橙、SKIN RADIANCE抹茶玫瑰，RECOVER杞子烏龍，不單提神醒腦，更有美顏、明目等功效，更適合在做gym前飲用，適合不同人士。

為期3個月的期間限定快閃店 中環必到新去處

Lify Wellness Club期間限定快閃店猶如一片綠洲，讓大家飲茶之餘，亦滿足大家的打卡慾。快閃店全了有香港首款罐裝氣泡功能茶，更有新鮮氣泡功能茶“Wellness on Tap”，即斟即飲。如果覺得單飲氣泡茶太單調，可以選擇由氣泡茶沖調的特色健康飲品，當中加入益生菌、水果和果汁茶，在忙碌日子補充維生素及纖維，現場亦提供健康食品，例如素食午餐套餐、健脾養胃午餐套餐和運動餐盒等。

快閃店舉辦期間，顧客可以$28購買4款氣泡功能茶，或以$100/$200入手Lify Variety Pack套裝4罐/8罐裝；並可選購多款獨家 Lify品牌商品，包括精選健康禮盒和由名設計師打造的玻璃杯等。

Lify Wellness Club 期間限定快閃店：

時間：上午11時至晚上9時

地點：中環威靈頓街98號