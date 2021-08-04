首度登場│Häagen-Dazs™果漾雪糕批蛋糕

Häagen-Dazs™全新登場的雪糕蛋糕「雪糕批樂園」（$639元），集齊3款人氣果漾雪糕和脆皮滋味，每款雪糕以新鮮當季各地品種水果製成，由內到外爆發清新馥郁果香，啖啖真果滋味。Häagen-Dazs™首度將雪糕批元素注入雪糕蛋糕，讓慶祝派對當中也可以分享果漾脆皮滋味。暑假想足不出戶準備派對？到eShop訂購可加港幣$70元選擇送貨服務，讓蛋糕直送到家，讓您輕鬆準備派對與家人朋友慶祝。

雪糕批樂園 $639

推出日期：2021年7月28日至9月28日

銷售點：Häagen-Dazs™全線分店及網上商店

預設口味：芒果口味（雪糕批：哈密瓜雪糕、紅桑子雪糕）

網址：

https://eshop.haagendazs-gifting.hk/cake/detail/?cake=276

需兩日前預訂

Häagen-Dazs™雪糕芝士奶蓋系列今夏強勢回歸，推出4款全新專門店限定雪糕特飲，包括玫瑰皇后及茉莉公主，當中玫瑰紅桑子荔枝雪糕及茉莉花紅桑子石榴雪糕的清新花香為您趕走暑熱；若喜歡果仁味，可以選擇開心果樂園及芝麻開門，Häagen-Dazs™首次推出開心果和芝麻味雪糕產品定必為您帶來新驚喜，一試愛上！



Häagen-Dazs™全新雪糕奶蓋系列特飲$69

推出日期：2021年7月15日至9月30日

銷售點：全線Häagen-Dazs™雪糕專門店