香港西餐｜四大求婚／紀念日／生日慶祝必食高質西餐廳 180度維港海景 影相打卡一流

每年這麼多節日，每次都為找餐廳慶祝大費周章嗎？今次一於推介四間環境靚、食物好的高質西餐廳吧！

維港美景－Morton's of Chicago

Morton's of Chicago 在1978年於美國芝加哥創立，現於全球擁有超過70多間分店。 香港分店位於繁華的尖沙咀區，坐擁維港美景，交通方便。招牌菜為肉眼牛扒、海鮮拼盤、紐約芝士蛋糕，走美式路線，口味大眾化，滋味亦飽肚。除食物吸引，餐牌提供印字服務亦是賣點，只要在訂位時說明是慶祝節日，餐廳就會在餐牌上印上客人名字、「Happy Birthday」和「Happy Anniversary」等字句，儀式感十足！

Morton's of Chicago

地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店4樓

電話：2732343

老牌法國菜－雅谷餐廳 Amigo

雅谷餐廳Amigo是本地的老牌高級法國菜餐廳，位於跑馬地，早於1967年便開業，多年來不少社會名流均是座上客，食物質素有保證，如羊架、煎鴨肝、疏乎厘也很受歡迎。裝潢是賣點，樓高兩層，地方寬敞，內有不以古董擺設，整體環境優雅，加上live band 可以點歌，有氣氛有情調，非常推薦！

Amigo

地址：跑馬地黃泥涌道79A雅谷大廈地下

電話：25772202

意大利風情－Sabatini Ristorante Italiano

Sabatini Ristorante Italiano位於尖東，主打意大利菜，食物和室內設計都跟足羅馬總店，餐具、桌布、餐酒等均產自意大利，食材均從意大利空運來港。招牌黑松露炒蛋香噴噴，口感滑溜；另外必點海鮮意粉，味道香濃。

Sabatini Ristorante Italiano

地址：尖沙咀麼地道69號帝苑酒店3樓

電話：27332000

山頂西餐－Fiamma By Enrico Bartolini

對比上述介紹的幾間，位於港島太平山的FIAMMA就較為時尚摩登，由意大利米芝蓮星級名廚Enrico Bartolini掌舵，主打意大利家常菜和自家製手工意粉，設有戶外座位，可以遠望山頂的風景。天氣漸涼，吃完飯後還可以夜遊太平山，夠浪漫！

Fiamma By Enrico Bartolini

FIAMMA

地址：山頂山頂道118號山頂廣場地下G02號

電話：26570800



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