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香港西餐｜四大求婚／紀念日／生日慶祝必食高質西餐廳　180度維港海景　影相打卡一流
22 小時前
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西餐浪漫意大利菜求婚紀念日
香港西餐｜四大求婚／紀念日／生日慶祝必食高質西餐廳　180度維港海景　影相打卡一流
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Morton's of Chicago招牌菜為肉眼牛扒 網絡來源：instagram：thomaschan.tc
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香港店位於繁華的尖沙咀區，坐擁維港美景。 網絡來源：openrice：霖迪

每年這麼多節日，每次都為找餐廳慶祝大費周章嗎？今次一於推介四間環境靚、食物好的高質西餐廳吧！

維港美景－Morton's of Chicago

Morton's of Chicago 在1978年於美國芝加哥創立，現於全球擁有超過70多間分店。 香港分店位於繁華的尖沙咀區，坐擁維港美景，交通方便。招牌菜為肉眼牛扒、海鮮拼盤、紐約芝士蛋糕，走美式路線，口味大眾化，滋味亦飽肚。除食物吸引，餐牌提供印字服務亦是賣點，只要在訂位時說明是慶祝節日，餐廳就會在餐牌上印上客人名字、「Happy Birthday」和「Happy Anniversary」等字句，儀式感十足！

Morton's of Chicago 

地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店4樓 

電話：2732343

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餐牌提供印字服務亦是賣點。 網絡來源：instagram：tam.patty
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Morton's of Chicago 在1978年於美國芝加哥創立。 網絡來源：instagram：eating＿cooking＿life

老牌法國菜－雅谷餐廳　Amigo

雅谷餐廳Amigo是本地的老牌高級法國菜餐廳，位於跑馬地，早於1967年便開業，多年來不少社會名流均是座上客，食物質素有保證，如羊架、煎鴨肝、疏乎厘也很受歡迎。裝潢是賣點，樓高兩層，地方寬敞，內有不以古董擺設，整體環境優雅，加上live band 可以點歌，有氣氛有情調，非常推薦！

Amigo 

地址：跑馬地黃泥涌道79A雅谷大廈地下 

電話：25772202

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雅谷餐廳Amigo是本地的老牌高級法國菜餐廳，位於跑馬地。 網絡來源：instagram：samishome
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live band 可以點歌。 網絡來源：instagram：pollylai1981
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樓高兩層，地方寬敞。 網絡來源：instagram：eat＿late＿nomore
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網絡來源：instagram：rkml

意大利風情－Sabatini Ristorante Italiano

Sabatini Ristorante Italiano位於尖東，主打意大利菜，食物和室內設計都跟足羅馬總店，餐具、桌布、餐酒等均產自意大利，食材均從意大利空運來港。招牌黑松露炒蛋香噴噴，口感滑溜；另外必點海鮮意粉，味道香濃。

Sabatini Ristorante Italiano

地址：尖沙咀麼地道69號帝苑酒店3樓

電話：27332000

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Sabatini Ristorante Italiano位於尖東，主打意大利菜。 網絡來源：instagram： vivianna.lw.huang
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室內設計都跟足羅馬總店。 網絡來源：instagram： vivianna.lw.huang
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網絡來源：instagram： vivianna.lw.huang

山頂西餐－Fiamma By Enrico Bartolini

對比上述介紹的幾間，位於港島太平山的FIAMMA就較為時尚摩登，由意大利米芝蓮星級名廚Enrico Bartolini掌舵，主打意大利家常菜和自家製手工意粉，設有戶外座位，可以遠望山頂的風景。天氣漸涼，吃完飯後還可以夜遊太平山，夠浪漫！

Fiamma By Enrico Bartolini

FIAMMA 

地址：山頂山頂道118號山頂廣場地下G02號 

電話：26570800
 

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肉眼牛扒。 網絡來源：instagram：thomaschan.tc
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位於港島太平山的FIAMMA就較為時尚摩登。 網絡來源：instagram： littlemsfoodie
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主打自家製手工意粉。 網絡來源：instagram： littlemsfoodie
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夠浪漫。 網絡來源：instagram： littlemsfoodie
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/香港西餐｜四大求婚／紀念日／生日慶祝必食高質西餐廳　180度維港海景　影相打卡一流-286116
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