麥當勞｜「鏡仔卡」換領攻略！ 各成員主題分店分佈一覽 姜濤主題分店最多+團粉必去金鐘旗艦店

鏡粉們請注意！由今天開始，麥當勞推出為期一個月的「MIRROR成軍三週年」期間限定聯乘，除了推出全新口味麥炸雞，以及16款「鏡仔卡」和專屬顏色包裝盒之外。各分店亦變成12位成員的主題，而金鐘海富中心更會化身MIRROR期間限定主題店，免費派發印有MIRROR和麥當勞Logo的限量版氣球！

麥當勞｜金鐘旗艦店變MIRROR主題

即日起一連四星期，麥當勞位於金鐘海富中心的旗艦店，將化身MIRROR期間限定主題店。餐廳會展出MIRROR 12位成員的宣傳品，包括個人和團體宣傳硬照、打卡牆，還有隨處可見的MIRROR標誌，讓鏡粉們有機會一次過與MIRROR所有成員合照。另外旗艦店更會輪流展出1：1人形紙板公仔，今個星期率先由姜濤、Stanley和Tiger的1：1紙板公仔打頭陣！大家在儲「鏡仔卡」之餘，亦可到訪期間限定主題店與偶像公仔合照！

麥當勞｜港九新界MIRROR 12位成員專屬主題店

此外，麥當勞港九新界逾240間分店亦會變成12位成員的專屬主題，會掛上其肖像的宣傳旗，例如姜濤主題的肖像旗會以藍色為主調、「教主」Anson Lo以粉紅色為主、Edan則以型格灰系為主等。餐廳內的自助點餐機和餐牌屏幕並會出現成員相片，讓大家可以和MIRROR一起點餐！其中以姜濤的主題分店最多，一共有21間。

大家可以尋找最愛成員的分店位置打卡！即睇各成員主題分店分佈一覽：

麥當勞｜MIRROR限量版氣球

同時，金鐘旗艦店逢星期一至星期日(公眾假期除外)下午3時起，會免費派發印有MIRROR和麥當勞Logo的限量版氣球，讓鏡粉可以拿著氣球打卡留念！氣球數量有限，先到先得，送完即止。同時，麥當勞亦會播放MIRROR歌曲和宣傳片！

麥當勞｜MIRROR成員專屬巴士

除了到店內打卡，當然少不了巴士！麥當勞安排110架MIRROR成員專屬巴士於全港各區行走。每個成員均擁有自己的獨立巴士車身廣告，巴士車身同樣以成員專屬顏色為主調，再加上成員大頭肖像，鏡粉一定要瘋狂摸捉MIRROR的身影！

麥當勞 x MIRROR 旗艦主題餐廳

地址：金鐘夏慤道18號海富中心地下1-41號舖A部份

營業時間：早上6時至凌晨12時（星期一至五，公眾假期除外）；早上6時至晚上11時（星期六、日及公眾假期）

拍攝區開放時間：早上8時至晚上10時

限量版氣球派發時間：下午3時起（星期一至日，公眾假期除外）；數量有限，先到先得，送完即止。

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