麥當勞｜滙豐信用卡買MIRROR餐有買一送一 鏡粉記得mark實日子

麥當勞昨日推出「MIRROR鏡仔卡」，成為全城熱話。滙豐信用卡更宣布推出限時簽賬優惠，使用指定滙豐信用卡於麥當勞簽賬，可享額外「獎賞錢」及免費「One And All套餐」回贈，各位鏡粉記得mark實日子！

買One And All 套餐即送電子優惠券

麥當勞App即日起連續四星期與人氣組合MIRROR合作，推出多款麥炸雞套餐電子優惠券，當中滙豐信用卡客戶更獨家獲享免費套餐回贈。在10月30日及31日，顧客使用任何滙豐Visa或Mastercard於麥當勞App憑電子優惠券簽賬購買港幣32元的【One And All 套餐】，即可於麥當勞App獲免費回贈相同套餐之電子優惠券一張，變相買一送一，回贈的電子優惠券會於2021年11月8日自動存入與購買時相同的合資格麥當勞App賬戶，用戶可憑有效的電子優惠券換領。

簽賬滿30元享額外10%奬賞錢

另外，即日起至11月21日，顧客於全港麥當勞餐廳或麥當勞App，以指定滙豐信用卡單一簽賬滿港幣30元或以上，即可享額外10%「奬賞錢」回贈。

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