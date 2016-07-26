麥當勞｜MIRROR來襲！各地麥當勞10月新品合集 日台韓大不同！

香港麥當勞繼推出姜濤小卡、Anson Lo杯墊及「籃神卡」後，再度與MIRROR合作，推出全新口味的MIRROR麥炸雞套餐，立刻就引來全民熱搶！而各地麥當勞在10月亦有推出不少新品，以下就為大家整理亞洲六地麥當勞10月新品合集，每個地方推出的新品都不一樣！

麥當勞｜香港：MIRROR x 全新口味麥炸雞

香港麥當勞最近就與「MIRROR三週年」合作，推出全新爆蒜口味的麥炸雞套餐，而不論購買爆蒜、蜜糖BBQ或原味的麥炸雞，包裝盒上都會隨機印有MIRROR成員的圖案，而且可憑套餐換領共16款「鏡仔卡」，「鏡粉」們絕對值得收藏！麥當勞門市亦會變身成MIRROR成員個人主題店，金鐘旗艦店更會化身MIRROR期間限定主題店，展出多種宣傳品，例如人形紙牌、巨型海報等，有興趣的話不妨趁着展期去打卡吧！

麥當勞｜韓國：1955漢堡x Halloween套餐

為迎接即將到來的萬聖節，韓國麥當勞特別推出1955漢堡x Halloween套餐。1955漢堡由牛肉、煙肉、生菜、番茄、洋蔥組成，再加上特製醬汁及番茄醬，非常受韓國人歡迎。除了有許久不見的1955漢堡包外，紙杯和紙袋包裝都換上了萬聖節特別版，而且還可以憑套餐換領萬聖節系列杯墊，再配上門市添加的萬聖節裝飾，整體的萬聖節氣氛便更濃厚！

麥當勞｜日本：黑白朱古力三角批

踏入秋冬時分，特別適合吃暖笠笠的批暖身，而最近日本麥當勞亦重新推出了特別受歡迎的黑白朱古力三角批，酥脆的批皮包着濃郁幼滑的朱古力醬，口感豐富，味道香甜，作為下午茶甜品一流。其實香港之前亦有推出過朱古力三角批，不過近年就未見其蹤影，希望這個冬天可以重新嚐到這款人氣單品！

麥當勞｜泰國：可口可樂紀念杯

基本上每年都可以看到可口可樂和麥當勞聯乘，而泰國麥當勞亦在最近與可口可樂合作推出紀念玻璃杯，乍看之下款式與世界盃特別版類似，一共有6款顏色，特別適合收藏用！而除了紀念杯外，泰國麥當勞亦在早餐時段推出牛脷酥、粥品等，讓泰國人在早餐時段可以品嚐不一樣的味道。

麥當勞｜台灣：蕈菇起司嫩蛋焙果堡

BAGEL在近年特別流行，而台灣麥當勞亦在最近一直推出各種BAGEL相關產品，繼之前推出「起司番茄嫩蛋焙果堡」和「培根番茄嫩蛋焙果堡」後，最新更推出了「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」，加入了味道香濃的蕈菇，再配搭口感嫩滑的芝士炒蛋和新鮮爽脆的番茄，味道和口感都十分豐富！如果想自己製作內饀的話，同樣可以在台灣麥當勞購入「現烤焙果」，更會配上特製的「乳酪抹醬」，BAGEL迷一定要試！

麥當勞｜馬來西亞：D24榴槤麥旋風+藍莓忌廉芝士批

快要11月，又來到馬來西亞榴槤的當造季節，因此馬來西亞麥當勞便特別推出D24榴槤麥旋風，將香濃的榴槤加入麥旋風中，榴槤迷絕對會愛不釋手！除了D24榴槤麥旋風外，甜品方面同時亦推出了藍莓忌廉芝士批，酸甜的藍莓與濃郁的忌廉芝士口味特別融洽，再加上鬆脆的批皮，特別推薦與雪糕一起食用。

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