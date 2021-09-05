麥當勞App週年慶 x MIRROR三子最後一週 經典雲呢拿味奶昔強勢回歸
麥當勞App週年慶 x MIRROR三子最後一週 經典雲呢拿味奶昔強勢回歸
鏡粉們請注意！麥當勞App週年慶來到最後一週，今個星期找來Edan做主角。雖然「籃神卡」已經換領完畢，但由今日至9月10日仍推出不同套餐優惠，其中包括經典雲呢拿味奶昔、全日珍寶套餐等。
Edan登場首天就為大家帶來全日驚喜！於今日早上11時後送上限定一日的「$30歎珍寶套餐配熱飲」。除此之外，星期二更有全新「$25歎脆薯板燒雞腿飽配中汽水」，其他精選優惠還有「$32歎脆香雞翼(六件)配中汽水」；「$25歎Double豬柳蛋漢堡配中汽水」。最後一日更有，來闊別一時的經典「$10雲呢拿奶昔」，只需優惠價$10便可享受大杯裝的香濃雲呢拿奶昔！
麥當勞App週年慶期間，顧客凡於9月12日或之前使用滙豐PayMe消費滿港幣35元，便可即享減港幣5元優惠！
1 / 5
星期一 (9 月 6 日
$30 歎珍寶套餐配熱飲
2 / 5
星期二 (9 月 7 日)
$25 歎脆薯板燒雞腿飽配中汽水
3 / 5
星期三 (9 月 8 日)
$32 歎脆香雞翼(六件)配中汽水
4 / 5
星期四 (9 月 9 日)
$25 歎 Double 豬柳蛋漢堡配中汽水
5 / 5
星期五 (9 月 10 日)
$10 歎雲呢拿奶昔(大)
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星期一 (9 月 6 日
$30 歎珍寶套餐配熱飲
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星期二 (9 月 7 日)
$25 歎脆薯板燒雞腿飽配中汽水
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星期三 (9 月 8 日)
$32 歎脆香雞翼(六件)配中汽水
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星期四 (9 月 9 日)
$25 歎 Double 豬柳蛋漢堡配中汽水
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星期五 (9 月 10 日)
$10 歎雲呢拿奶昔(大)
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資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/麥當勞-app-週年慶期間，顧客凡於-9-月-12-日或之前使用滙豐-payme-消費滿港幣-35-元，-便可即享減港幣-5-元優惠！麥當勞-app-用戶盡享雙重優惠獎賞，以超值價錢享受經典滋味-283494