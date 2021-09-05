麥當勞App週年慶 x MIRROR三子最後一週 經典雲呢拿味奶昔強勢回歸

鏡粉們請注意！麥當勞App週年慶來到最後一週，今個星期找來Edan做主角。雖然「籃神卡」已經換領完畢，但由今日至9月10日仍推出不同套餐優惠，其中包括經典雲呢拿味奶昔、全日珍寶套餐等。

Edan登場首天就為大家帶來全日驚喜！於今日早上11時後送上限定一日的「$30歎珍寶套餐配熱飲」。除此之外，星期二更有全新「$25歎脆薯板燒雞腿飽配中汽水」，其他精選優惠還有「$32歎脆香雞翼(六件)配中汽水」；「$25歎Double豬柳蛋漢堡配中汽水」。最後一日更有，來闊別一時的經典「$10雲呢拿奶昔」，只需優惠價$10便可享受大杯裝的香濃雲呢拿奶昔！

麥當勞App週年慶期間，顧客凡於9月12日或之前使用滙豐PayMe消費滿港幣35元，便可即享減港幣5元優惠！