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黑毛豬專門店EL CERDO中環新店　$1換火腿球
9 小時前
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黑毛豬專門店EL CERDO中環新店　$1換火腿球
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Leon Lollipop 曾與多個品牌及媒體合作，包括Michael Kors、Pacific Coffee、Benefit Cosmetic、Club Monaco、香港賽馬會等。
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充滿熱帶風情的裝潢

主打伊比利亞黑毛豬的專門店EL CERDO，提供多款西班牙小食Tapas及主食，最近於中環開設第二分店，以橄欖綠撞番茄紅的裝潢，充滿西班牙風情，更由本地藝術家Leon Lollopop手繪可愛托頭黑毛豬藝術於牆身，打卡超正；室外範圍設有Pet Friendly的寵物友善區域，讓顧客可以盡情享受食物，也可以照顧小毛孩。

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店方堅持全人手切割，除了比使用機械更厚實外，亦會跟隨肉類本來的紋理進行處理，令到火腿更有口感，入口鮮味油潤，充滿濃郁肉香。
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9月限定西班牙黑毛豬扒伴焗肉桂蘋果配迷迭香醬。
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EL CERDO主廚Simon Lynch，自16歲開始在廚藝界發展，曾在美國佛羅里達和曼徹斯特的世界知名遊樂園、遊輪及高級酒店任職，並在國際廚藝界聲名大噪。Simon於2010年受到前東主的行政總廚邀請，遠洋移居至香港，並於2016年加入EL CERDO成為主廚。

手切60個月熟成火腿

黑毛豬有四大法定產區，只有生於法定產品內的火腿才可以稱為西班牙黑毛豬火腿，而且豬隻必須為 50%以上的伊比利亞豬血統。而伊比利亞黑毛豬就贏得了世界頂級米芝蓮星級餐廳「豬肉界和牛」的美譽。店方特地選用60個月熟成的伊比利亞黑毛豬火腿，月份愈長，味道愈濃郁，而店方堅持全人手切割，除了會比使用機械切割更厚實外，亦會跟隨肉類本來的紋理進行處理，令到火腿更有口感，入口鮮味油潤，充滿濃郁肉香。

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EL CERDO必食Tapas之一，黑毛豬火腿球以黑毛豬火腿粒混合薯仔、忌廉等配料製成足料厚實黑毛豬火腿球亦是。火腿球以高溫油輕炸，金黃香脆的外皮包裹著甘香軟糯的餡料，確保火腿和薯仔熟透的同時不會變焦。而火腿球灑上蔥花、紅椒粉、蛋黃醬，層次更豐富。

$1換火腿球小食

9月期間設限定新店優惠，由即日起至9月30日，於EL CERDO中環店堂食人均消費滿$150（按加一服務費前計算），即可以優惠價$1換領炸黑毛豬火腿球一粒(原價$38/一碟兩粒)，每人限加購兩粒。

EL CERDO中環店

中環伊利近街 38 號|2832 9222 | 9857 3986

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/黑毛豬專門店el-cerdo中環新店　1換火腿球-284959
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