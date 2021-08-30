黑毛豬專門店EL CERDO中環新店 $1換火腿球

主打伊比利亞黑毛豬的專門店EL CERDO，提供多款西班牙小食Tapas及主食，最近於中環開設第二分店，以橄欖綠撞番茄紅的裝潢，充滿西班牙風情，更由本地藝術家Leon Lollopop手繪可愛托頭黑毛豬藝術於牆身，打卡超正；室外範圍設有Pet Friendly的寵物友善區域，讓顧客可以盡情享受食物，也可以照顧小毛孩。

手切60個月熟成火腿

黑毛豬有四大法定產區，只有生於法定產品內的火腿才可以稱為西班牙黑毛豬火腿，而且豬隻必須為 50%以上的伊比利亞豬血統。而伊比利亞黑毛豬就贏得了世界頂級米芝蓮星級餐廳「豬肉界和牛」的美譽。店方特地選用60個月熟成的伊比利亞黑毛豬火腿，月份愈長，味道愈濃郁，而店方堅持全人手切割，除了會比使用機械切割更厚實外，亦會跟隨肉類本來的紋理進行處理，令到火腿更有口感，入口鮮味油潤，充滿濃郁肉香。

$1換火腿球小食

9月期間設限定新店優惠，由即日起至9月30日，於EL CERDO中環店堂食人均消費滿$150（按加一服務費前計算），即可以優惠價$1換領炸黑毛豬火腿球一粒(原價$38/一碟兩粒)，每人限加購兩粒。

EL CERDO中環店