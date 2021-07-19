龍島流心月餅又返嚟！玉兔燈籠曲奇好吸睛 早鳥優惠滿指定金額享多項禮遇

中秋節是與家人團圓相聚的日子，為迎接佳節，龍島準備了一系列中秋限定禮盒及禮籃，包括奶黃流心及朱古力流心月餅，當中濃濃的朱古力醬令人欲罷不能！而多款雜錦曲奇及千層酥亦現身中秋曲奇禮盒中，以傳統玉兔燈籠為藍本的閃躍玉兔朱古力曲奇十分可愛，而望月玉兔牛油曲手工精緻。

由即日起至7月27日，一段客戶可享多項早鳥優惠，凡購物滿$700(最少1件中秋禮盒)即可獲贈HK$50優惠券1張、Lucullus Cacao手調飲品現金禮券1張及雜錦果仁朱古力禮盒1盒(價值$198)；中秋禮籃系列優惠由即日起至9月7日，購物滿HK$1,500可享8折，折扣後淨金額每滿HK$1,000，可獲贈HK$50現金優惠券1張；龍島Gold VIP及Platinum VIP購買指定產品可享8折或9折優惠等。