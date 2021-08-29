Ａ級烤雞 La Rotisserie利園店 新增早餐酥點

專門品嘗旋轉法國A級粟飼雞和烤鴨胸的La Rotisserie，其第六間分店已於銅鑼灣利園一期登場，更由每朝8時半起供應早餐，在咖啡店餐單(café menu)上有各式包點，有火腿芝士牛角包及朱古力丹麥酥等，主廚房旁設「La Sandwicherie」櫃枱，可根據個人喜好組合出美味的三文治。另外，人氣沙律吧更推出推出三款新口味，包括「菜絲沙律」(白椰菜和紅椰菜、蘿蔔和提子乾)、「藜麥豌豆沙律」(有機藜麥、豌豆、番茄、青瓜和羊奶芝士)，以及「粟米牛油果沙律」(粟米、蘋果、牛油果、青瓜和羅勒)，當然還有澱粉質愛好者至愛的薯仔沙律及不能錯過的甜品。文、攝：Winki

銅鑼灣希慎道33號利園一期地下G12號舖 | 9791 9043