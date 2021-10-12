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11.5日本卵之日　買新紀元雞蛋做善事兼攞贈品
1 小時前
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新紀元卵日本蛋雞蛋日味珍味惜食堂捐贈赤玉
11.5日本卵之日　買新紀元雞蛋做善事兼攞贈品
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完成登記的客人，更可獲得精美口罩套２個。

每年的11月5日都是日本「雞蛋日」，以宣揚日本雞蛋從飼養、生產及品質控制的過程都持非常認真及嚴謹，而香港味珍味自2015年起於香港舉行日本雞蛋節活動，提高市民對日本雞蛋進一步瞭解。

買一盒蛋等如捐10隻蛋

今年，新紀元卵除與香港多間餐廳及料理店聯手合作，於店內上指定食品所用的雞蛋為日本新紀元雞蛋外，更與慈善機構「惜食堂」合作，舉辦「新紀元惜食齊分享」，凡於2021年11月5日，於各大超級市場購買「新紀元卵系列」日本雞蛋一盒，包括「新紀元卵」、「赤玉」及「曉」，完成簡單網上登記後，新紀元卵就會捐10隻雞蛋予「惜食堂」，用作製成飯盒，再派發予有需要人士。完成登記的客人，更可獲得精美口罩套2 個，希望大家踴躍參與。

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新紀元卵，由飼養雞蛋到包裝成過生產過程，都通過日本農林水產部門嚴格檢疫，雞隻更接種預防沙門氏菌疫苗，無添加激素，亦通過「水中銀生物毒性測試」，獲得品質卓越的「綠魚」評級，不含類雌激素。
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蛋黃顏色比一般雞蛋為之驚艷，蛋黃顏色呈橙紅色！雞蛋蛋黃挺身、稠度高，口感及色澤又豐富，蛋白濃度高，層次分明，絕不稀薄如水，蛋味香濃。由日本直送，每批雞蛋必須得到日本国農林水產省發出的輸出檢疫証明書才能出口到香港。
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雞隻主要餵飼粟米，再加入大米，蛋殼更為堅硬，蛋白較挺身厚實、蛋黃味道更為香濃。

合作餐廳

UCC Coffee Shop 、Fire Bird、蛋撻王 (全線分店)、沙嗲王 (全線分店) 、一口烘焙、麵屋福、糧友 (全線分店)、阿嫲（現烤手工蛋糕）、和民 (全線分店) 、天丼 (全線分店)、響和民 (全線分店) 、The Wonderland Café

登記網站：https://forms.gle/VkFBYqoWAp1Mr2SJ8

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/11-5日本卵之日　買新紀元雞蛋做善事兼攞贈品-291467
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