11.5日本卵之日 買新紀元雞蛋做善事兼攞贈品

每年的11月5日都是日本「雞蛋日」，以宣揚日本雞蛋從飼養、生產及品質控制的過程都持非常認真及嚴謹，而香港味珍味自2015年起於香港舉行日本雞蛋節活動，提高市民對日本雞蛋進一步瞭解。

買一盒蛋等如捐10隻蛋

今年，新紀元卵除與香港多間餐廳及料理店聯手合作，於店內上指定食品所用的雞蛋為日本新紀元雞蛋外，更與慈善機構「惜食堂」合作，舉辦「新紀元惜食齊分享」，凡於2021年11月5日，於各大超級市場購買「新紀元卵系列」日本雞蛋一盒，包括「新紀元卵」、「赤玉」及「曉」，完成簡單網上登記後，新紀元卵就會捐10隻雞蛋予「惜食堂」，用作製成飯盒，再派發予有需要人士。完成登記的客人，更可獲得精美口罩套2 個，希望大家踴躍參與。

合作餐廳

UCC Coffee Shop 、Fire Bird、蛋撻王 (全線分店)、沙嗲王 (全線分店) 、一口烘焙、麵屋福、糧友 (全線分店)、阿嫲（現烤手工蛋糕）、和民 (全線分店) 、天丼 (全線分店)、響和民 (全線分店) 、The Wonderland Café

登記網站：https://forms.gle/VkFBYqoWAp1Mr2SJ8