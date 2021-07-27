$199 coffee pass 飲盡9間人氣咖啡

利園區正進行「利園咖啡生活節」，聯同區內各大小咖啡店以及多個本地咖啡品牌，將銅鑼灣希慎廣場1樓中庭化身成「咖啡主題市集」，集合10間人氣咖啡品牌帶來的特色咖啡豆及咖啡精品，現場的「咖啡烘焙車」讓大家打卡之餘，更不定時設現場烘焙示範。凡Lee Gardens Club會員可於市集以限時體驗價$199，購買總值高達$400的「Lee Gardens Coffee Pass」，可以到Cova、Cupping Room、Next Door Café、NINETYs、sensory ZERO、The Cakery、Pret A Manger、La Maison du Chocolat及NOC品嘗咖啡及指定飲品(優惠只限外賣)，即場登記會員更可換領利園咖啡生活節特別烘焙咖啡豆一包，送完即止。咖啡迷更可於網上報名，參加於8月份舉行的咖啡大師工作坊，學習識別咖啡、杯測、沖煮原理及虹吸式沖煮等秘技。



文：Winki

網上報名：https://bit.ly/3eG7W6U