2.1米EVA初號機登合味道館 買走聯乘杯麵禮盒

《新世紀福音戰士新劇場版：終》今年初圓滿落幕，一眾粉絲們一直期待EVA的最新消息，適逢為慶祝日清合味道杯麵 50周年，日清食品破天荒與著名日本人氣動漫《新世紀福音戰士》推出聯乘企劃，攜手呈獻升級版的合味道杯麵，而合味道紀念館香港（下稱「紀念館」）更將變身為EVA粉絲們的朝聖之地，三大全新打卡位即將登場，其中最矚目非高達2.1米傳奇級EVA初號機將首度登陸香港，並於紀念館著陸，而大受歡迎的五大主角碇真嗣、綾波麗、明日香、真希波及渚薰亦現身紀念館內的不同角落！

至於禮品店則推日清合味道與《新世紀福音戰士》推出的限量特別版聯乘杯麵，禮盒內包括有5款EVA特別版杯麵及一款極罕有的綾波麗或明日香黑白限定版，只會連同禮盒發售，極具收藏價值。

新‧合味道x EVANGELION @合味道紀念館

9月2 日至30日│尖沙咀廣東道33號中港城2樓26-35號舖│

網上預約參加工作坊│www.cupnoodles-museum.com.hk