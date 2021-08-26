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2.1米EVA初號機登合味道館 買走聯乘杯麵禮盒
1 小時前
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新世紀福音戰士新劇場版：終EVA傳奇級2.1米綾波麗合味道紀念館EVANGELION碇真嗣明日香新世紀福音戰士合味道紀念館香港
2.1米EVA初號機登合味道館 買走聯乘杯麵禮盒
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2.1米傳奇級EVA初號機
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《新世紀福音戰士新劇場版：終》今年初圓滿落幕，一眾粉絲們一直期待EVA的最新消息，適逢為慶祝日清合味道杯麵 50周年，日清食品破天荒與著名日本人氣動漫《新世紀福音戰士》推出聯乘企劃，攜手呈獻升級版的合味道杯麵，而合味道紀念館香港（下稱「紀念館」）更將變身為EVA粉絲們的朝聖之地，三大全新打卡位即將登場，其中最矚目非高達2.1米傳奇級EVA初號機將首度登陸香港，並於紀念館著陸，而大受歡迎的五大主角碇真嗣、綾波麗、明日香、真希波及渚薰亦現身紀念館內的不同角落！

至於禮品店則推日清合味道與《新世紀福音戰士》推出的限量特別版聯乘杯麵，禮盒內包括有5款EVA特別版杯麵及一款極罕有的綾波麗或明日香黑白限定版，只會連同禮盒發售，極具收藏價值。

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綾波麗
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碇真嗣
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日清合味道x EVANGELION限量收藏杯麵禮盒(限量300個)

新‧合味道x EVANGELION @合味道紀念

92 日至30日│尖沙咀廣東道33號中港城226-35舖│

網上預約參加工作坊www.cupnoodles-museum.com.hk

 

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/2-1米eva初號機登合味道館-買走聯乘杯麵禮盒-282336
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