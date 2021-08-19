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5位星級大廚現身YouTube煤氣教煑
3 小時前
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香港澳門米芝蓮指南2021煤氣YouTube星級教煑米芝蓮招牌菜式
5位星級大廚現身YouTube煤氣教煑
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星級大廚齊齊顯身手。

煤氣公司今年不但成為全球餐廳評鑑權威米芝蓮「《香港澳門米芝蓮指南 2021》官方能源合作夥伴」，推出煤氣公司專屬版本的《香港澳門米芝蓮指南 2021》，更邀得五位同屬煤氣公司工商客戶的米芝蓮星級餐廳名廚拍片教煮招牌菜式，於《Towngas Cooking煤氣教煑》YouTube頻道獨家播放！五位米芝蓮餐廳主廚，包括ÉPURE的Nicolas Boutin(馬鈴薯奄列)、夜上海施萬歲師傅(龍鬚魚絲)、阿一海景飯店梁兆明師傅(三蔥爆南非鮮鮑)及L’Atelier de Joël Robuchon行政總廚Adriano Cattaneo(香烤龍蝦配露筍羊肚菌)等的教學片段現已上架，而天龍軒劉秉雷師傅更將於9月10日登場，教大家在炮製梅子土豆炆鴨時，如何造出焦香的鑊氣，增添風味。

文 : Winki

連結：https://www.youtube.com/playlist?list=PLKFxHAwiPApaPb2Xi77moPufZ4REpl6Q9

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Adriano Cattaneo教大家如何將龍蝦肉表面烤得均勻，同時鎖緊肉汁，教人口水直流！
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專屬版指南於煤氣客戶中心、煤氣烹飪中心及名氣廊有售，售完即止。優惠價$99
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/5位星級大廚現身youtube煤氣教煑-282632
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