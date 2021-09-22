5大懷舊港式鐵板西餐 裝修復古 時光倒流80年代老香港！

港式鐵板西餐是不少港人的兒時回憶，不但價錢貼地，而且鐵板上枱「滋滋聲」，香氣撲鼻，風味甚佳，你們又有多久沒有吃過呢？今次為大家精選六間港式鐵板西餐，一於和朋友去懷舊一下。

時光倒流－銅鑼灣金鳳大餐廳

位於銅鑼灣和灣仔交界的金鳳大餐廳，招牌是買少見少的霓虹燈，裝修是70年代的西餐廳格局，高樓底、暗黃的牆身，晚上到訪充滿懷舊氣氛！必食招牌牛柳餐，牛柳香嫩，黑椒汁夠惹味，配上幼身薯條，非常滿足！

金鳳大餐廳

地址：灣仔謝斐道415-421號地舖

深水埗經典－飛鷹餐廳

飛鷹餐廳開業於1979年，店內裝修多年不變，尤其是復古格仔枱布，很有舊式鼓油西餐的感覺。紐西蘭西冷扒是招牌貨，牛扒厚切又多汁，套餐亦包括餐湯、餐包和餐飲，經濟實惠。

飛鷹餐廳

地址：深水埗荔枝角道256號

荃灣街坊扒房－莎樂美餐廳

相信荃灣街坊對莎樂美餐廳絕對不會陌生，莎地亞什扒套餐份量十足，有齊火腿、腸仔、雞扒、豬扒、大蝦及薯角等等，一定夠飽肚！除了各款鐵板扒餐外，周打魚湯同樣是來到這店必試的食品，魚湯濃郁，夾雜蔬菜，坊間少見。

莎樂美餐廳

地址：荃灣沙咀道294號地下

灣仔老字號－波士頓餐廳

波士頓餐廳早於六十年代已經開業，伴隨區內不少人渡過重要節日。說到招牌產品，一定是令人印象深刻的火焰牛扒，早期會在客人枱上直接點火，將牛扒燒得焦香，客人亦會當為表演觀看，整個用餐體驗非常難忘。

波士頓餐廳

地址：灣仔盧押道3號地下

太子美味牛扒－大興餐廳

九龍區有不少懷舊扒房，大興餐廳是其中一間，招牌標榜「第尾牛扒」，令人不禁想一試味道到底是「第尾」還是「第一」！餐牌上眾多食品中，鐵扒牛眼牛扒最受歡迎，牛味濃郁，口感軟嫩，不錯。另外羅宋湯亦不馬虎，內有牛肉塊，很足料。

大興餐廳(第尾牛扒)

地址：太子西洋菜南街218-220號1樓

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