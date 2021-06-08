Best MANgo for the best man！LIFETASTIC父親節限定愛文芒西瓜蛋糕

一家之主的爸爸總是有著家中英雄的形象，就藉著一年一度的父親節為你的英雄打氣，送上暖暖心意啦！LIFETASTIC特別為每個英雄爸爸創製出全新「愛文芒果西瓜蛋糕」，以最當時得令、有台灣紅寶石之稱的愛文芒作蛋糕面層，芬香撲鼻、果肉肉質細緻軟腍且香濃多汁，口感鮮甜滑溜。所謂「Best MANgo for the best man」， 一口LIFETASTIC「愛文芒果西瓜蛋糕」徐徐愛文芒香氣瀰漫口腔，加上LIFETASTIC招牌西瓜以及杏仁餅底的多層次滋味同時沖擊味蕾，新鮮西柚片乾點綴蛋糕面更增添整體精緻度。

愛文芒果西瓜蛋糕由即日起至6月13日接受預訂並享有折扣；提早預訂父親節限定蛋糕滿$400，可享免費送貨服務一次；6月19日至21日免費送貨服務名額有限，先到先得。

此外，LIFETASTIC兩款限定輕甜版蛋糕──殿堂級招牌草莓西瓜蛋糕LIGHT及荔枝西瓜蛋糕 LIGHT於6月19日至21日期間亦有限量供應。

查詢│3611 9766