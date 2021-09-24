Am730
Am730
Am730
Am730
Travel . Food
Bombay Dreams 從新出發 必吃Tandoor窯爐菜式
2 小時前
#Hashtags
印度菜米芝蓮Tandoor窯爐必比登皇室羊肉皇宮IrshadAhmedQureshi
Bombay Dreams 從新出發 必吃Tandoor窯爐菜式

連續12年獲得米芝蓮香港與澳門必比登推介的Bombay Dreams，最近同樣於中環雲咸街另覓新場，裝潢以華麗印度皇宮為藍本，而18年來一直為客人服務的美食團隊仍然依舊，包括行政總廚Irshad Ahmed Qureshi，他是印度北方邦Uttar Pradesh首府勒克瑙Lucknow御廚團隊Khansama的第七代後人，家族一直為皇室成員與官宦世家掌廚，食客仍然可享用到印度皇室至愛美食。

news-images
服務餐廳18年的還有主廚Devi Singh及總經理Ashutosh Bisht。
 news-images
news-images
優雅又華麗的全新裝潢，雲石餐桌配上半圓型淡紫色梳化，牆身更飾以210個特製大象金屬裝飾品，象徵富貴健康。

與南印度近海而多用海鮮入饌相比，冬季可跌至零下的北印度，例如首府德里，就主打暖身的羊與雞，這裡佔四成都是羊肉菜式，包括皇帝最愛的烤羊肉餅，還有特別的Lukhowi Gosht Biryani羊肉飯。而全場吸睛點一定要數兩座置身於雲石開放式廚房的北印度泥爐炭火Tandoor窯爐，大家可以欣賞廚師們的燒烤功架，從玻璃窗外遠遠位置已感受到300度熱力，肉汁與精華瞬間鎖緊，只消數分鐘就炮製出嫩滑又帶炭香的烤魚和薄餅！

文：Winki　攝：Andy Chong、部分相片由店方提供

news-images
Tandoori Pomfret香烤原條鯧魚，是記者食過數一數二最美味的烤魚！以生薑、大蒜與香料等醃好，鯧魚被穿上長長鐵叉，放入窯爐烤煮6至8分鐘，途中灑上醬汁。既有窯爐的炭香，亦有拍得住蒸魚的juicy，接近300度的熱力果然沒法擋！$178
 news-images
news-images
news-images
經常為大家帶來歡樂的Chicken Tikka Lababdar($168) ，不少客人曾將Lababdar誤讀為Labrador(拉布拉多犬)，其實意指美味！這道菜製作過程冗長，先醃過夜12小時，加上焗、烤、燉、煮，打造出超級嫩滑的雞肉。享用時佐以後方薄如紙張，大如餐巾的巨型薄餅Roomali($38)，而「Roomal」(刪去i)印度語正正解作「手巾」。
 news-images
Shahi Galouti Kebab羊肉餅，傳說愛吃羊的皇帝已不想再咀嚼羊肉，遂命家廚將之切到稀爛造成肉餅，讓每一口羊肉在口中融化，輾轉造就出這道帶有花香和微微煙燻味道的羊肉餅。$148
 news-images
Masala Chai夠誠意，以錫蘭茶底加荳蔻、肉桂、八角、黑椒、薑粉及奶煮成，香料味勁度十足，最特別是奉上更健康的棕櫚糖及蜜糖，給食客自行增甜。

中環雲咸街46-48號雲明行1樓｜2811 9888

Bombay Dreams 從新出發 必吃Tandoor窯爐菜式

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/bombay-dreams-從新出發-必吃tandoor窯爐菜式-286524
#Hashtags
印度菜米芝蓮Tandoor窯爐必比登皇室羊肉皇宮IrshadAhmedQureshi

THE MURRAY 花園啤酒節 頂級啤酒 傳統美食 音樂表演

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
THE MURRAY 花園啤酒節 頂級啤酒 傳統美食 音樂表演
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多