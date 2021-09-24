Bombay Dreams 從新出發 必吃Tandoor窯爐菜式

連續12年獲得米芝蓮香港與澳門必比登推介的Bombay Dreams，最近同樣於中環雲咸街另覓新場，裝潢以華麗印度皇宮為藍本，而18年來一直為客人服務的美食團隊仍然依舊，包括行政總廚Irshad Ahmed Qureshi，他是印度北方邦Uttar Pradesh首府勒克瑙Lucknow御廚團隊Khansama的第七代後人，家族一直為皇室成員與官宦世家掌廚，食客仍然可享用到印度皇室至愛美食。

與南印度近海而多用海鮮入饌相比，冬季可跌至零下的北印度，例如首府德里，就主打暖身的羊與雞，這裡佔四成都是羊肉菜式，包括皇帝最愛的烤羊肉餅，還有特別的Lukhowi Gosht Biryani羊肉飯。而全場吸睛點一定要數兩座置身於雲石開放式廚房的北印度泥爐炭火Tandoor窯爐，大家可以欣賞廚師們的燒烤功架，從玻璃窗外遠遠位置已感受到300度熱力，肉汁與精華瞬間鎖緊，只消數分鐘就炮製出嫩滑又帶炭香的烤魚和薄餅！

文：Winki 攝：Andy Chong、部分相片由店方提供

中環雲咸街46-48號雲明行1樓｜2811 9888

Bombay Dreams 從新出發 必吃Tandoor窯爐菜式