BUZZ STAND 杉養蜂園材料の使用！ 日本即切蜂巢雪糕＋7種果汁蜜飲
蜂蜜飲品專門店BUZZ STAND最近於PopCorn開幕，使用來自熊本縣日本第一養蜂企業「杉養蜂園」(Sugi Bee Garden)的產品，可以品嘗到日本直送蜂巢鮮味以及多款生津果汁蜜Mocktail！
文：Winki 攝：Chiu Chan
居港逾25年的杉養蜂園註港代表尚子小姐(Naoko Ohama)，表示最愛柚子果汁蜜。
Kin正展示杉養蜂園直送原版蜂巢，供應按季節而定，冬季為休息期比較緊張，現在夏天則供應金合歡花蜜為主。
有七十多年歷史的「杉養蜂園」，早於2016年先後以pop up及實體店進駐崇光百貨，售賣各式蜂蜜產品，包括以7種鮮果慢煮再加入杉養蜂蜜的果汁蜜及蜂蜜護膚品，而BUZZ STAND今次就與這個老字號合作，以其生產的蜂蜜現場即製飲品及小食，另同樣有杉養的包裝產品發售。BUZZ STAND品牌大使Kin Lee強調，香港人近年酷愛茶飲，店方則提升層次，利用天然蜂蜜及水果製作無酒精mocktail，顧客亦可從7款果汁蜜中選擇一款配梳打水，另有蜂蜜入饌的紅茶、綠茶及咖啡，所有產品不添加精製糖漿或人工色素，僅以蜂蜜帶出原有「蜂」味。佔地逾800呎的BUZZ STAND寬敞舒適，由東京知名室內設計事務所GARMENT設計，以天然木材建築締造清新感覺；無論是餐牌圖示、地磚及部分裝飾均以蜂巢六角形設計，店中央更設玻璃房製作區，可隨時觀賞店員展示及切割蜂巢。
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麥盧卡蜂蜜香蕉沙冰，選用新西蘭最頂級麥盧卡蜂蜜，以新鮮香蕉、鮮奶、蜂蜜及冰塊打成，頂層也放上蜂蜜及香蕉片，香甜度爆燈。$52
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季節限定牛乳蜂蜜軟雪糕加蜂巢，蜂巢經咀嚼後仍有營養，但如同蠟質，要吞下比較困難，建議還是吐掉。$48
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以人氣巨峰蜜調製的「巨峰蜜青檸薄荷梳打」。$36
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蜂蜜窩夫，可追加任何一款果汁蜜，包括芒果、蘋果、檸檬、紅桑子及藍莓等。$16 (加果汁蜜$8)
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季節限定牛乳蜂蜜軟雪糕加蜂巢，蜂巢經咀嚼後仍有營養，但如同蠟質，要吞下比較困難，建議還是吐掉。$48
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以人氣巨峰蜜調製的「巨峰蜜青檸薄荷梳打」。$36
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蜂蜜窩夫，可追加任何一款果汁蜜，包括芒果、蘋果、檸檬、紅桑子及藍莓等。$16 (加果汁蜜$8)
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共 5 張照片
將軍澳唐賢街9號PopCorn商場二期一樓F87號舖│2772 1127
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/buzz-stand-杉養蜂園材料の使用！-日本即切蜂巢雪糕＋7種果汁蜜飲-282116