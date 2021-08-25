BUZZ STAND 杉養蜂園材料の使用！ 日本即切蜂巢雪糕＋7種果汁蜜飲

蜂蜜飲品專門店BUZZ STAND最近於PopCorn開幕，使用來自熊本縣日本第一養蜂企業「杉養蜂園」(Sugi Bee Garden)的產品，可以品嘗到日本直送蜂巢鮮味以及多款生津果汁蜜Mocktail！

文：Winki 攝：Chiu Chan



有七十多年歷史的「杉養蜂園」，早於2016年先後以pop up及實體店進駐崇光百貨，售賣各式蜂蜜產品，包括以7種鮮果慢煮再加入杉養蜂蜜的果汁蜜及蜂蜜護膚品，而BUZZ STAND今次就與這個老字號合作，以其生產的蜂蜜現場即製飲品及小食，另同樣有杉養的包裝產品發售。BUZZ STAND品牌大使Kin Lee強調，香港人近年酷愛茶飲，店方則提升層次，利用天然蜂蜜及水果製作無酒精mocktail，顧客亦可從7款果汁蜜中選擇一款配梳打水，另有蜂蜜入饌的紅茶、綠茶及咖啡，所有產品不添加精製糖漿或人工色素，僅以蜂蜜帶出原有「蜂」味。佔地逾800呎的BUZZ STAND寬敞舒適，由東京知名室內設計事務所GARMENT設計，以天然木材建築締造清新感覺；無論是餐牌圖示、地磚及部分裝飾均以蜂巢六角形設計，店中央更設玻璃房製作區，可隨時觀賞店員展示及切割蜂巢。

將軍澳唐賢街9號PopCorn商場二期一樓F87號舖│2772 1127