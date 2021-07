CALIOO市集第三彈回歸!獨家植物奶甜品小食

集結大量本地及外地手作美食的市集Calioo,繼上回以嘉年華會作主題,今次又回到中環閣麟街,不過今次以Greenhouse及Oasis in the city出發,超過35家小店參加,當中15間與英國物奶品牌Alpro合作,以五款不同口味的植物奶製作多款小食,而市集食品涵蓋素食(Vegan)、無乳糖(Lactose free)及無麩質(Gluten free)等,完全符合現在流行的plant-based健康路線,亦特地邀請將市集頂層打造充滿異國風情的園林,充滿夏日熱帶風情。當中推介sbakery的原味芝士蛋糕、Noms of the day香蒜青檸杏仁及alive food co全天然發酵酸種麵包等。

另外,Calioo亦聯乘不同工作坊予公眾參與,包括與Alpro 合辦的Milk Tea Comparison;以及專為父母們打造的Botonic Union親子栽種工作坊;亦有由小店@phenix_by_onthelist教授的Fruit Jam Making Workshop,教你善用在雪櫃存放太久的水果製成果醬,以及@mumsrecipechilli 教授利用我媽秘制辣椒醬來沖調Bloody Mary雞尾酒,全部座位有限,名額先到先得,要報名就要快手了!

Calioo Greenhouse | Oasis in the City限定市集資料

日期 : 7月28日(星期三)至8月1日 (星期日)

地址 : 中環閣麟街36號地下

開放時間 : 每天上午11時至晚上9時 (市集將於8月1日星期日6時起關閉)