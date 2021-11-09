Cruisecation | 一家大細如何在海上玩盡三日？（家庭「童」樂篇篇）

皇家加勒比全新「海洋光譜號」11月期間限定優惠現接受預訂！

上郵輪過一個非一般的海上假期，並不是大人的專利！其實皇家加勒比也有特別為小朋友精心設計一連串的玩樂配套，甚至連客房設計也非常獨特，讓小朋友專注投入玩耍，家長同時又可以到酒吧或預約療程放鬆一下。皇家加勒比「海洋光譜號」11月航線現已熱賣中，據知某些房型快將售罄！趁未上船前，讓Cherry及Jeffrey精心推介4個可讓大人小朋友在3日行程裡玩盡、歎盡、住特色套房，過一個特別的假期！

必住！最頂級兩層高連帶滑梯的「頂級家庭套房」

「海洋光譜號」為大家庭特設海上複式「頂級家庭套房」，面積達2千多呎；內置滑梯可由閣樓溜到地下，將套房變成家庭專屬遊樂場！而房內還特地設計一條音樂樓梯，每走一級就會發出一個音調，趣味性極高！ 房外配有海景按摩浴室和環迴立體音響影視室、玩電子遊戲、唱卡拉OK等娛樂配套， 大人小朋友即使不出房門，也可以在房內盡情放電放輕鬆，共聚天倫樂時光！

必玩！讓小朋友挑戰七彩繽紛水滑道

「海洋光譜號」設有不少大小朋友皆宜的海上設施，如水上樂園「飛濺灣」配備有色彩繽紛的水滑道、水砲、噴泉及泳池等，讓大人小朋友盡情放電！除了海上設施，船上設有最大的室內活動空間「多功能體育館」，如奧運大熱的射箭，以及乒乓球、籃球等，部份有專人指導，刺激大人小孩對運動的興趣。

必食！著名Jamie Oliver的Jamie's Italian意大利餐廳

家長最著緊的，應該是為小朋友安排一日三餐！「海洋光譜號」提供多達19種餐飲選擇，環球美食應有盡有！由名廚 Jamie Oliver 主理的 Jamie’s Italian 餐廳最適合一家人共享晚餐。可細味英國最知名主廚精心炮製的托斯卡尼風格料理！Cherry及Jeffrey為大家試手工意粉，是店內每天即日製的美味麵食，用料十足！還有其他經典前菜、小食和甜品，絕對令你目不暇給，非常適合小朋友。

必歎！Vintage Bar嚐盡世界美酒

當小朋友晚上入睡後，大人終於可以輕鬆一下，享受二人世界！「海洋光譜號」每間酒吧也有各自的特色，而Vintage Bar有來自世界各地酒莊的頂級美酒，某些是船上限定的。而專業的Bartender會為你的美酒配特色芝士或者小食，將整個品酒體驗提升另一個層次！

皇家限時優惠及啟航日期

皇家加勒比全新「海洋光譜號」11月期間限定優惠，低至25折：

出發日期 晚 2021 年 11 月 14 日 4 2021 年 11 月 18 日 3 2021 年 11 月 21 日 4 2021 年 11 月 25 日 3 2021 年 11 月28 日 3

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註：

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