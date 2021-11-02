Cruisecation | 船上必做的四件事（情侶篇）

皇家加勒比「海洋光譜號」11月特別推出海上Wine & Dine主題

外出旅遊仍未開關之際，相信大家仍然有很強烈的「旅遊癮」！除了本地Staycation還有什麼選擇呢？Cruisecation海上假期，由過關、登船至駛出公海，遠離市區，猶如置身於海外。除了豪華套房住宿，走出房間也能讓旅客盡享船上之玩樂設施、餐飲服務及星級禮遇服務。

預訂媲美豪宅般 雙層連海景露台複式套房及皇家套房禮遇

皇家加勒比「海洋光譜號」船上設有多種房型，其中入住率相當高而深受情侶歡迎的「明星複式套房」，睡房連客廳及飯廳有兩層高，還有私人露台，可以飽覽一望無際的全海景，如在歐洲度假般。皇家加勒比為了讓客人睡得舒適，更貼心地選用瑞典頂級床墊DUXIANA，價值高達港幣10萬元。此外，預訂該房型還可以享用「皇家套房禮遇」，包括優先登船、高速上網、特色餐廳及飲品套餐等貴賓式服務。

善用皇家套房禮遇服務 嚐盡世界級食府

凡預訂指定房型的旅客，可享用船上多達19間世界級頂尖食府和酒吧，在旅程上試盡每間餐廳的佳餚，嚐盡環球特色美酒。今年11月，為了配合Wine＆Dine主題，皇家加勒比特別推出海上「美酒佳餚節」之旅，提供不同的海上品酩之旅體驗。

Cherry及Jeffrey今次到「海洋光譜號」之最高級的餐廳之一「主廚餐廳」，餐廳更推出六道菜式作為美酒配對餐單，由前菜、湯、沙律、兩道主菜到甜品嚐盡海鮮、蔬菜和烤牛的美味之餘，每道菜式均配上產地不同的白酒和馬天尼等美酒，極致豐盛，讓旅客有最高級的味覺享受！

與調酒師互動 親手調一杯美酒給另一半

船內設有不同特色酒吧及特色飲品，如位於觀景位置北極星的「北極星酒吧」，調酒師不但調酒技術精湛，更會與客人互動，讓旅客參與其中，為另一半調一杯美酒，然後一邊在戶外休息或進行水上活動。

在360度無敵大海景之玻璃步道打卡及構圖小貼士

要讓另一半製造猶如在外地旅行的氛圍，「海洋光譜號」的Skypad旁邊設有一條弧形設計的玻璃步道，可一眼盡見腳下之船艙，以及飽覽整個無敵海景，可以隨意打卡自拍。此外，Jeffrey也推薦幾個視角構圖較佳的位置拍照，而船上比較多樓梯，可善用它本身弧形或直身設計作線條構圖令畫面更豐富。

皇家限時優惠及啟航日期

優惠由即日起至10月25號，預訂皇家加勒比「海洋光譜號」指定航線* 享額外高達 25 折既優惠！而且更有同房第 3/4 位免船費！*

啟航日期 折扣優惠 4晚航線：（12/24除外） 2晚航線：11/04, 11/06, 12/16 25折 3晚航線：11/08, 11/28, 01/09 2晚航線：12/03 4折 3晚航線：10/28, 11/11, 11/18, 11/25, 12/09, 12/18, 12/21, 12/30, 01/06 2晚航線：12/28 45折 聖誕節航線：12/24 5折

詳情資料：https://bit.ly/3wnpQD2

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註：

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