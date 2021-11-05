Cruisecation | 4大必玩新奇刺激玩樂設施（朋友篇）

皇家加勒比全新「海洋光譜號」11月期間限定優惠現接受預訂！

天氣已經入秋，一大班三五知己除了行山、看戲、BBQ或Glamping，欣賞大自然山景、海景也好，放空也好，不妨將Gathering時間搬上郵輪，玩番三、四晚，過一個愉快週末也是不錯選擇。趁未上船前，跟著旅遊達人Cherry及設計師Jeffrey過一個玩樂無限、娛樂無窮的海上假期，一於「玩．住．歎」！

想喝杯Cocktail？交給兩位機械人為你調一杯酒吧！

機械人酒吧是「海洋光譜號」全靠科技操控的酒吧，並由Makr Shakr 設計及驅動的。這裡有過百款酒，只需用附近的平板電腦，即可輕易地透過應用程式下單，然後欣賞你的機械人調酒師為你調一杯美酒。他們懂得混酒、溝酒和拌酒，調製出無限的雞尾酒配搭，無論是經典的，或是按你要求獨家調配的酒，都難不到他們。

想念日本美食？一嚐正宗日本和風料理餐廳 – 泉· IZUMI

雖然現時還未可以到日本，不過思鄉的你，一定要到泉· IZUMI！皇家加勒比最近推出「美酒佳餚節」，這段期間，由日本師傅會為客人精心準備好的sake omakase，精選4杯sake，包括「Geisha」雞尾酒，配一系列和風料理，猶如在日本旅行！ 此外，泉· IZUMI還有捲捲樂壽司製作班，由餐廳大廚會逐步教你製作手捲壽司的基本手藝，親手製作東瀛午餐。

可多人同時玩的碰碰車對賽，後續一連串新奇刺激活動

皇家加勒比的全新「海洋光譜號」優勝之處是船艙寬敞，一大班三五知己齊齊在碰碰車大展身手，來個限時對賽，全力加速追逐也讓你樂而忘返！而船內更有遊戲機中心，可以玩不同動感遊戲，如瑪利奧賽車等知名遊戲。好動的你，也可以挑戰戶外活動如滑浪或攀石活動，即使是新手，穿上安全裝備，攀爬登上甲板上四十英尺高之處，多角度欣賞不同景色，而且是免費，可一次又一次征服巨石牆。

必到的船上秘景，欣賞日落及打卡

玩了一整天，二人靜靜地看海休息一下，在船上最美的時刻永遠是日落時間。平時愛四圍探索新玩意的Cherry更找到在餐廳「大董意境坊」旁邊的出口有一個可躺著長椅休息的地方，就趁在太陽西斜最美時刻拍照。除了甲板位置，船上有不同可愛造型佈置可供自拍打卡的。

皇家限時優惠及啟航日期

皇家加勒比全新「海洋光譜號」11月期間限定優惠，低至25折：

出發日期 晚 2021 年 11 月 14 日 4 2021 年 11 月 18 日 3 2021 年 11 月 21 日 4 2021 年 11 月 25 日 3 2021 年 11 月28 日 3

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註：

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