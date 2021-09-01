Date by TATE白鑽松露糕餅禮盒 慶fresh古源白鑽松露修復面膜華麗登場

為慶祝fresh全新Crème Ancienne White Truffle Overnight Mask 古源白鑽松露修復面膜華麗登場，fresh特別與米芝蓮二星餐廳TATE Dining Room旗下精品餅店Date by TATE合作，推出精緻白鑽松露糕餅禮盒，以珍貴白松露作為創作靈感，體驗「餐桌上的白色鑽石」的美味。禮盒包括白松露野花蜜糖、荒野掃把白茶、白松露費蘭雪蛋糕、焙茶費蘭雪蛋糕 及 白松露梨子香草蛋糕。

顧客於店內或網上消費古源修護系列滿$6,000 (古源白鑽松露修復面膜須包括在內)，即可獲贈白鑽松露糕餅禮盒(兩位用)。糕點禮盒將在9月底或10月初之指定日期由專人送抵府上，讓你安坐家中也能享受極致甜品體驗。

Date by TATE

上環荷李活道210號