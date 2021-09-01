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Date by TATE白鑽松露糕餅禮盒　慶fresh古源白鑽松露修復面膜華麗登場　
2 小時前
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date by tate白松露糕點禮盒下午茶fresh古源修復面膜白鑽
Date by TATE白鑽松露糕餅禮盒　慶fresh古源白鑽松露修復面膜華麗登場　
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Crème Ancienne White Truffle Overnight Mask ($3,380/100ml) 於2021年9月起全線fresh 專門店、專櫃及官網有售。
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古源白鑽松露修復面膜，採用產自意大利北方小鎮阿爾巴 (Alba) 的珍貴白松露為成分，通過前沿酶活性萃取技術，於面膜中保留100％白松露活性分子，並經精修調配，在一夜間強化肌膚，即使是最嬌嫩脆弱的肌膚，也會變得柔滑、緊緻、看來更年輕。

為慶祝fresh全新Crème Ancienne White Truffle Overnight Mask 古源白鑽松露修復面膜華麗登場，fresh特別與米芝蓮二星餐廳TATE Dining Room旗下精品餅店Date by TATE合作，推出精緻白鑽松露糕餅禮盒，以珍貴白松露作為創作靈感，體驗「餐桌上的白色鑽石」的美味。禮盒包括白松露野花蜜糖、荒野掃把白茶、白松露費蘭雪蛋糕、焙茶費蘭雪蛋糕 及 白松露梨子香草蛋糕。

顧客於店內或網上消費古源修護系列滿$6,000 (古源白鑽松露修復面膜須包括在內)，即可獲贈白鑽松露糕餅禮盒(兩位用)。糕點禮盒將在9月底或10月初之指定日期由專人送抵府上，讓你安坐家中也能享受極致甜品體驗。

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精緻白鑽松露糕餅禮盒
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禮盒包括白松露野花蜜糖、荒野掃把白茶、白松露費蘭雪蛋糕、焙茶費蘭雪蛋糕 及 白松露梨子香草蛋糕。

Date by TATE

上環荷李活道210號

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/date-by-tate白鑽松露糕餅禮盒　慶fresh古源白鑽松露修復面膜華麗登場　-283732
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